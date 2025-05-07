Более 7 тысяч челябинцев встретили «Поезд Победы»

Праздник развернулся на площадке музея железнодорожной техники

Сегодня, 7 мая, в Челябинск прибыл «Поезд Победы», передает фотокорреспондент ИА «Первое областное».









Звуки паровозного гудка и радостные возгласы толпы воссоздали победную атмосферу 1945 года. Жители города тепло приветствовали ретропоезд объятиями, песнями и танцами.

















Более 7 тысяч человек посетили праздник, насладились выступлениями творческих коллективов и исполнили вместе с артистами песни военных лет. Гости могли сфотографироваться с военной техникой: установкой «катюша», автомобилем ЗиС, мотоциклами, минометами и пулеметами, а также посетить концерт «фронтовой бригады».

















В Центре исторического наследия ЮУЖД прошли тематические мастер-классы, викторины и показ документальных фильмов.





















8 мая «Поезд Победы» отправится в Курган — последний город его маршрута на Южно-Уральской железной дороге.