Более 4000 медалей завоевали спортсмены Челябинской области в 2025 году

Губернатор наградил лучших атлетов и их наставников

Уходящий 2025 год стал богатым на спортивные события и победы южноуральских спортсменов. Более 4000 медалей они завоевали на всероссийских соревнованиях и по этому показателю уверенно входят в десятку лучших регионов страны. Сегодня, 22 декабря, лучших спортсменов и их наставников наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил их за победы и призовые места на соревнованиях и рассказал о планах на новый спортивный год, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ежегодное мероприятие, на котором чествуют лучших спортсменов и тренеров, по традиции прошло в правительстве Челябинской области. Региональный Минспорт на основе конкурсной процедуры определил лучших спортсменов и тренеров по итогам 2025 года, а также представителей адаптивных видов спорта. Большая часть лауреатов сегодня, 22 декабря, получила награды из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Наш регион благодаря вам сохранил за собой звание одного из самых спортивных в стране. Мы искренне гордимся каждым из вас! В уходящем году наши земляки завоевали более 4000 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. И это еще не предел, год не закончился. За каждой наградой стоит титанический труд самих атлетов, их тренеров и поддержка близких. Благодарю вас за эти победы и успехи, вы вносите большой вклад в развитие спорта на Южном Урале», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Глава региона также отметил успехи наших земляков в таких видах спорта, как хоккей, дзюдо, самбо, легкая атлетика и конькобежный спорт. Кроме того, значительного прогресса, по словам губернатора, добились наши земляки в боксе, плавании, лыжных гонках, горнолыжных дисциплинах и многих других направлениях.

Губернатор акцентировал свое внимание на том, что в регионе развитие спорта высших достижений и массового спорта является одним из приоритетов. На Южном Урале в уходящем году были построены или отремонтированы более 100 спортивных объектов, завершается реконструкция значимых спорткомплексов: это три ФОКа с игровыми залами в Троицке, Еткуле и Кизильском районе, ледовый каток в селе Миасском, реновация стадиона имени Елены Елесиной в Челябинске.

Многие наши титулованные спортсмены уже не в первый раз на подобном мероприятии. Одна из них — Сабина Гилязова. Челябинская дзюдоистка провела насыщенный год, но сообщила корреспонденту ИА «Первое областное», что не в полной мере удовлетворена его итогами.

«Турниров было много, на многих из них я выступила успешно. Но разочарование есть, что не удалось завоевать медаль на чемпионате мира. Осталась в шаге от пьедестала. Но есть и главный позитивный момент: Международная федерация дзюдо разрешила нам выступать с национальной символикой. И это хороший повод с перспективой смотреть в будущее», — отметила Сабина Гилязова.

Челябинский легкоатлет Василий Мизинов также в уходящем году не раз поднимался на пьедестал почета. Но считает, что в целом сохранил завоеванные позиции и в спортивной ходьбе показал достойные результаты. Причем сделал акцент в своих выступлениях не на 20-километровой дистанции, а на 35 км.

«Иногда нужно дать организму новый стресс — сменить дистанцию, встряхнуть себя. В спортивной ходьбе 28 лет — это пик, все впереди. А когда чувствуешь, что твой труд ценят и за тобой следят, — это огромная мотивация возвращаться на лидирующие позиции», — рассказал Василий Мизинов корреспонденту «Первого областного».

Впервые на подобном событии оказалась челябинская каратистка Ксения Прохорова. Полученная награда имеет для спортсменки особое значение.

«Мне кажется, каждый спортсмен мечтает сюда попасть. Это значит, что он добился определенного признания, добился серьезных высот в спорте. Рада тому, что оказалась в такой звездой компании челябинских спортсменов. В свое время я пробовала себя в дзюдо и самбо, но остановила свой выбор на карате и нисколько об этом не жалею», — отметила Ксения Прохорова.

В завершение встречи со спортсменами и их наставниками Алексей Текслер еще раз поблагодарил их за каждодневный труд и тот правильный пример, который они подают юным атлетам. И просил всех передавать большой привет и благодарность родителям и близким людям, которые помогают нашим землякам добиваться поставленных целей и задач.