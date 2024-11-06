Более 40 южноуральцев получили государственные и областные награды

Церемонию провел губернатор Алексей Текслер

Орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали, знаки отличия, благодарности, почетные звания... Сегодня, 6 ноября, в правительстве Челябинской области состоялась церемония вручения государственных и региональных наград, сообщает пресс-служба главы региона.

Наград были удостоены 44 человека, среди которых сотрудники стратегических и оборонных предприятий, профессионалы в области здравоохранения, искусства, спорта, образования, а также представители агропромышленного комплекса, работники в области транспорта и энергетики.

«Не устаю удивляться и восхищаться — насколько у нас богатая на таланты область. Все мы разные, но в целом делаем одно большое дело: работаем на развитие нашей страны, региона, укрепляем экономический, оборонный, научно-образовательный, культурный потенциал нашей страны. Награды получит большая группа работников Магнитогорского металлургического комбината, который обеспечивает производство стратегически важной продукции, представители агропромышленного комплекса. Челябинская область занимает лидерские позиции в стране по производству ключевых продуктов питания, мы вносим свой значимый вклад в продовольственную безопасность нашей страны и региона. Особая благодарность сотрудникам стратегических предприятий за большой вклад в укрепление обороноспособности страны», — обратился к гостям губернатор Алексей Текслер.

По указу президента РФ Владимира Путина орденом Дружбы награжден один южноуралец. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени отмечены 19 человек. Медали «За труды по сельскому хозяйству» удостоен один специалист.

Почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоены 12 жителям Челябинской области.

Благодарность президента РФ объявлена двум южноуральцам.

В рамках церемонии Алексей Текслер также вручил региональные награды: медаль «За вклад в развитие Челябинской области», медали «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени, знаки отличия «За безупречную службу» и «Почетный наставник», почетные звания «Заслуженный работник образования Челябинской области» и «Заслуженный экономист Челябинской области».

Добавим, губернатор отдельно отметил своего бывшего заместителя, экс-главу Миасса Егора Ковальчука, который удостоен медали II степени «За заслуги перед Челябинской областью», а сейчас возглавляет правительство Луганской Народной Республики.

Завершая церемонию, губернатор отметил, что любая индивидуальная награда складывается в том числе и благодаря заслугам всего трудового коллектива, и попросил награжденных передать коллегам слова благодарности за вклад в развитие страны и укрепление региона.