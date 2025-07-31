Более 40 новых школьных автобусов отправилось в муниципалитеты Челябинской области

Они будут подвозить к учебным заведениям детей, которые живут в отдаленных деревнях и селах

Сегодня, 31 июля, школы Челябинской области приняли новые автобусы, которые будут привозить детей на занятия и увозить обратно поселки, где они живут. Всего муниципалитеты получили 42 машины: «Газели», пазики и впервые — КАВЗ из соседнего Кургана. Передал всю технику губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное». По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в субъектах Российской Федерации ежегодно обновляется парк школьных автобусов.





Иногда школьные маршруты выстраивают так, что один автобус собирает детей из нескольких поселков. Кременкульская школа, к примеру, сегодня получила восьмой автобус, он позволит сократить количество рейсов, которые водители совершают ежедневно. Сейчас на подвозе в школе 643 ребенка, многие — из соседних поселков Мамаево, Большие Харлуши, Пригородного и Вишневой Горки.





Карталинский округ получает сегодня четыре автобуса. На подвозе там 11 школ, ездить приходится много. Расстояния до населенных пунктов могут достигать 20 километров, так что обновление автопарка там очень кстати.

«Мы ведем большую работу по плановой замене устаревших автобусов и по передаче автобусов, которые требуются муниципалитетам из-за объема привозимых детей. Сегодня у нас в регионе нет проблем, связанных с подвозом детей, как раз благодаря ежегодному пополнению парка», — рассказал министр образования Виталий Литке.













Новые автобусы осмотрел Алексей Текслер. Губернатор оценил комфортность транспорта, оснащение, заодно поговорил с водителями, которые не растерялись и воспользовались ситуацией — разумеется, в интересах дела и ради детей.





Так, водитель из Кунашака попросил у главы региона в следующий раз выделить округу автобус большего класса. Дело в том, что он много возит детей на дальние расстояния — на олимпиады, спортивные соревнования. И иногда обычного пазика недостаточно. А оцененный опытным глазом КАВЗ мог бы значительно помочь школе, отметил водитель.

«Я дам поручение, чтобы вам определили более универсальную технику. У вас район большой, раз есть потребность возить много детей на соревнования и мероприятия, то нужно, чтобы она выполнялась», — подчеркнул губернатор.





А упомянутый выше КАВЗ отправился в Снежинский городской округ. По словам его главы Андрея Пульникова, автобуса очень ждали — для подвоза детей из отдаленных территорий. Теперь он один сможет обслуживать все школы округа.





«За последние годы мы передали в муниципалитеты 183 автобуса, включая эту партию. Всего у нас порядка 20 тысяч детей на подвозе, почти 650 автобусов в региональном парке работают на эту задачу. Динамика за последние годы у нас хорошая, автобусов со сроком службы больше десяти лет в парке уже нет. Но я ставлю задачу эту динамику наращивать. Техника работает, и работает интенсивно. Поэтому мы пересмотрим модельный ряд, чтобы появлялась и новая техника», — отметил по итогам осмотра автобусов губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона поручил муниципалитетам открыть гаражи для автобусов. О проблемах с наличием спецстоянки губернатору рассказал водитель из Чебаркуля.