Более 3000 человек посетили фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в первый день

Во второй день интерес гостей не угасает

В этом году II исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске проходит два дня подряд. В первый день узнать, как жили наши предки 4 тысячи лет назад, пришли более 3 тысяч человек. Сегодня, кажется, гостей не меньше: и взрослые, и дети участвуют в различных мастер-классах, слушают лекции, смотрят фильмы... А фотокорреспонденты ИА «Первое областное» все это запечатлели.

Мастера учат взрослых и детей работать с камнем, железом, глиной...

Интересные лекции сегодня продолжаются. Узнать, кстати, можно не только об Аркаиме.

То тут, то там можно обнаружить интересные предметы и встретить не менее интересных людей.

Кстати, исторический фестиваль — интерактивный. Так что почувствовать себя жителем древнего Аркаима может каждый гость. А помогают в этом реконструкторы.

Все площадки фестиваля работают до 18:00.

Не видели фоторепортаж с открытия? Скорее смотрите!

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