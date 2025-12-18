Более 2,5 млн гектаров челябинских лесов взяты под усиленную защиту в канун Нового года

Ответственность может грозить даже за одну (!) ободранную ветку

В эти дни лесная охрана Главного управления лесами Челябинской области переведена на особый режим работы. Ежедневно в рейды выходят 273 государственных лесных инспектора, а вместе с ними — полицейские и гаишники. Под особый надзор взято 2,6 миллиона гектаров. О том, хватает ли ресурсов на такие площади, когда цена новогоднего дерева может оказаться непомерно высокой, и почему рано отменять живые елки — южноуральские лесничие рассказали журналистам ИА «Первое областное».

На контроль взяты все места санкционированной заготовки новогодних деревьев — как арендаторами, так и лесхозами.

«Охват у нас 100 процентов. Патрулирование осуществляется на автомобилях повышенной проходимости, таких как „Нива“, и на снегоходах. Также на помощь лесникам ежедневно вылетают 49 квадрокоптеров с тепловизорами и обычными камерами. Они осуществляют облет территорий, в том числе в радиусе пяти километров вокруг мест произрастания хвойных молодняков. Это очень удобно. Можно запеленговать нарушителя на раз-два», — рассказывает начальник отдела федерального государственного лесного контроля ГУ лесами Алексей Шабунин.

С момента предновогоднего усиления в Челябинской области прошло 977 совместных с силовиками рейдовых мероприятий. И уже есть первые «черные» рубщики.

«По результатам у нас на сегодняшний день выявлено два случая незаконной рубки — оба в Катав-Ивановском районе. Незаконно вырубили семь пихточек. Ущерб оценивается в 85 тысяч рублей. Есть вещественные доказательства, которые оставлены нарушителями на месте. Материалы переданы в следствие. Возбуждено уголовное дело, и я уверен, нарушители понесут наказание в соответствии с законом».

Алексей Шабунин напоминает: на сегодняшний день штрафы составляют на физических лиц от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Конечно, нарушитель должен возместить ущерб, нанесенный лесному фонду. Цена дерева — в зависимости от категории защитности лесов, а также от массы, диаметра ствола и еще ряда факторов — варьируется от 12 до 20 тысяч рублей.

«Но важно подчеркнуть: если ущерб превышает 5 тысяч рублей — это уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Незаконная рубка лесных насаждений“. Наказанием могут стать как исправительные работы, условный срок, так и реальное лишение свободы до 7 лет. Это зависит от тяжести наступивших последствий», — говорит Алексей Шабунин.

Ответственность может наступить даже за одну (!) ободранную ветку, добавляет начальник Пластовского лесничества Михаил Белицкий:

«Если обломить веточки — это штраф. Три-четыре тысячи рублей. Обычно обламывают на новогодние букеты. Но достаточно и одной. Все, административная ответственность и ущерб. Кажется, будто цена новогоднего букета становится непомерно высокой».

Впрочем, по его словам, в подведомственной ему территории с каждым годом все меньше нарушителей — благодаря разъяснительной и агитационной работе с населением, в том числе благодаря средствам массовой информации.

Тем не менее бдительности лесники не снижают, особенно в предновогодние дни. Говорят, самый пик «ловли на живца» традиционно приходится на третью декаду декабря — люди, «как оглашенные, начинают суетиться в поисках дармовой елки».

Поэтому рейды продолжатся вплоть до 31 декабря уходящего года.

«Сейчас, когда наконец выпал снег, стало легче: можно увидеть следы заездов с трассы, проследить, по следам проехать и обнаружить незаконного рубщика. При обнаружении устанавливаем личность, а также размер ущерба. Если до 5 тысяч — составляем протокол, если больше — вызываем полицию, это уголовка», — добавляет Михаил Белицкий.

Часто машины с елками тормозят на трассе.

Это, конечно, полномочия Госавтоинспекции, но тут ведомства работают в тесной связке: если водитель не предъявил составленную по всем правилам товарно-транспортную накладную — протокол, изъятие и т. д.

При этом работники леса подчеркивают: законные рубки не просто разрешены, но и полезны.

«Важно отличать браконьерство от плановых лесохозяйственных мероприятий. Есть так называемые рубки ухода — осветление, прочистка, уже традиционно приуроченные к Новому году. Их смысл в том, что убираются худшие деревья, чтобы на оставшиеся попадало больше солнца и они росли лучше. Без этого лес начнет деградировать. Срубленные сосенки заготавливаем частично на продажу населению, частично — поставляем по заявкам в детсады и школы, часть укладываем в кучи на перегнивание», — рассказывает руководитель Пластовского лесхоза Роман Кнутарев.

Эти мероприятия назначаются для деревьев в возрасте от 5 до 21 года, уточняет он.

В отличие от плановых рубок ухода, браконьеры вырубают лучшие деревья в случайных местах, нанося существенный ущерб лесному фонду.