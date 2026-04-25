Более 100 ветеранов СВО сразились за Кубок Защитников Отечества в Челябинске

В региональных состязаниях они боролись за победу в семи дисциплинах — от стрельбы из лука до армрестлинга

Вернуться к мирной жизни после боевых действий — задача не менее сложная, чем выполнить боевую. В Челябинске более 100 ветеранов СВО доказали: спорт помогает справиться с этим. На Кубке Защитников Отечества они не только боролись за победу в семи дисциплинах, но и показывали себе и окружающим: жизнь после ранения продолжается. Рассказываем о том, как они боролись за победу, а еще рассказываем две интересные личные истории наших героев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, спортивное метание ножей, пауэрлифтинг, армрестлинг, шашки и настольный теннис — такие дисциплины вошли в программу соревнований «Кубка Защитников Отечества» в Челябинске.

Но, прежде чем бороться за победу, участники состязаний посетили церемонию открытия соревнований. В ней приняли участие первые лица региона. Гимн России, торжественное построение команд и напутственные слова организаторов задали высокий настрой всему мероприятию.

«Спорт нас объединяет. Мы с вами — одно большое спортивное сообщество. Желаю вам успехов и победы», — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Один из участников состязаний, Сергей Кузьмин, занял второе место в состязаниях по армрестлингу. Он признался, что пока еще не полностью втянулся в спорт после реабилитации, но участие в соревнованиях помогает ему вернуться к нормальной жизни.

«Я потихоньку втягиваюсь в спортивный процесс. Очень многое пришлось пережить в зоне боевых действий. Было непросто, и сейчас душевное равновесие еще не окрепло. Спасибо моей супруге и дочке, они — моя главная опора. Я потерял ноги на СВО... Как быть, что делать? Именно моя семья посоветовала заняться спортом, поэтому я здесь», — поделился Сергей.

Он рассчитывал на золото, но уверен: будущие победы еще впереди. Супруга Сергея — известная челябинская волейболистка, экс-капитан команды «Динамо-Метар» Алеся Пироговская. Их 16-летняя дочь тоже занимается волейболом и уже стремится в главную команду города.

Еще один герой СВО, Дмитрий Грицков из Миасса, вернулся со спецоперации в 2023 году. У него схожее ранение — подрыв на мине лишил его ног. По возвращении домой он тут же начал заниматься спортом, физическая его подготовка позволяет ему бороться за победу. Поэтому на «Кубке Защитников Отечества» выступил сразу в трех дисциплинах — армрестлинге, пауэрлифтинге и спортивному метанию ножей.

«Я когда пришел с СВО после госпиталя, мне позвонили и предложили заниматься в школе адаптивных видов спорта. Я поехал, познакомился с тренером — и уже на следующий день поехал на областные соревнования по армрестлингу. Занял второе место. Это воодушевило, теперь всегда постоянный участник состязаний среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал нашему корреспонденту Дмитрий.

Он добавил, что его дети — дочь 18 лет и сын 16 лет — занимаются плаванием. Именно они стали главным стимулом.

«Тяжелые испытания остались позади. Я отдал свой долг Родине, получил ранение, стал инвалидом. Но хочу жить полноценной жизнью. И дети меня в этом убедили. Буду покорять новые высоты. Медали и победы — они реально стимулируют», — добавил спортсмен.

Организаторы Кубка «Защитники Отечества» ставят перед собой важную задачу: вовлечь ветеранов СВО в активную спортивную жизнь, помочь им пройти реабилитацию и адаптироваться к мирной жизни. Судя по эмоциям участников, соревнования в Челябинске прошли именно с таким настроем.