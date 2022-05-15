Более 10 тысяч челябинцев приняли участие в Пасхальном крестном ходе

Во время шествия движение по Свердловскому проспекту перекрыли

Сегодня, 15 мая, в Челябинске прошел общегородской Пасхальный крестный ход. Участие в молитвенном шествии приняли около десяти тысяч горожан, среди которых были взрослые, дети и пожилые горожане, передает корреспондент ИА «Первое областное».







Духовенство и верующие отправились от Свято-Симеоновского кафедрального собора по Свердловскому проспекту, движение по которому заблаговременно перекрыли.







Одной из святынь, с которой прошли участники крестного хода, стала афонская икона святого великомученика целителя Пантелеимона с мощами.







Остановилось шествие на площадке около храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Там митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил праздничный молебен.

«Нам в Челябинске не удавалось собрать такое количество людей, а сегодня, по предварительным оценкам, крестным ходом прошло около 10 тысяч верующих. Дай бог, чтобы каждый из этих 10 тысяч смог нести свидетельство о вере, Христе и единстве тем людям, которые рядом с нами»,— сказал он.