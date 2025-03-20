Бесконечный урок добра: фонду зоозащиты «Спаси меня» исполнилось 10 лет

Основатель одноименного приюта Карен Даллакян учредил нагрудный знак «За помощь животным»

Сегодня, 20 марта, отмечает свое десятилетие фонд зоозащиты «Спаси меня». Торжественное мероприятие собрало друзей, единомышленников и волонтеров фонда, передает журналист ИА «Первое областное».

«За 10 лет существования приюта через него прошли тысячи животных. Кого-то с нами уже нет, кто-то отправлен в лучшую жизнь, а приют „Спаси меня“ переполнен, свободных мест нет», — сказал Карен Даллакян.



Ветеринар к юбилею фонда учредил нагрудный знак «За помощь животным», которым в торжественной обстановке наградили самых активных помощников приюта. Опекуны и волонтерские отряды получили памятные кубки. Награду получила и общественный деятель, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер.





«Я поздравляю весь коллектив фонда „Спаси меня“ и, конечно же, наш приют, желаю процветания. Карен Даллакян не только инициатор и организатор фонда, но и главный его работник, готовый помочь каждому оказавшемуся в беде зверю. Важно, что фонд помогает сохранить природное биоразнообразие и проводит огромную просветительскую работу, проводит уроки доброты, на которых побывали более семи тысяч детей», — произнесла поздравления Ирина Текслер.







Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в фонд благодарственное письмо. В письме губернатор поблагодарил Карена Даллакяна за высокий профессионализм, плодотворную общественную деятельность и добросовестный труд на благо Южного Урала. Он отметил существенный вклад фонда в развитие экологического просвещения, спасение тысяч жизней животных и птиц, пострадавших от рук человека. Губернатор назвал Карена Даллакяна профессиональным ветеринаром, опытным руководителем, настоящим лидером, умеющим объединять людей вокруг важных идей бережного отношения к природе. В письме упоминаются некоторые подопечные приюта, ставшие символами борьбы за гуманное отношение к животным: лев Симба, тигр Шираз, медведица Софья, леопард Ева и другие. Глава региона высоко оценил масштабную практическую и просветительскую работу фонда, плодотворную деятельность в рамках координационного совета по вопросам экологии, активное участие во всех значимых для страны и региона делах.









Для гостей праздника выступил артист театра оперы и балета Дмитрий Караваев, а студентка Дарья Демчук представила свою коллекцию одежды «Дики животные».









Трогательным моментом праздника стало видео c Дальнего Востока, где по сей день живет спасенный тигр Жорик, судьба которого всколыхнула всю Россию.

В 2009 году жители Южного Урала спасли из передвижного зоопарка истощенного амурского тигренка Жорика, страдавшего от сепсиса. Зоозащитник Карен Даллакян взял на себя заботу о малыше и, проведя множество операций, восстановил ему поврежденную щеку. В 2010 году при поддержке Владимира Путина Жорик был перевезен в реабилитационный центр «Утес» на Дальнем Востоке. Впоследствии он стал талисманом чемпионата Европы и мира по дзюдо, проходившего в Челябинске.

Фонд «Спаси меня» в 2022 году был удостоен премии Русского географического общества «Хрустальный компас», в 2021 году стал лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» и премии президента России «Мы вместе».

Есть еще одна трогательная история спасения льва Симбы. Посмотреть фильм об этом можно по ссылке.