Сегодня, 20 марта, отмечает свое десятилетие фонд зоозащиты «Спаси меня». Торжественное мероприятие собрало друзей, единомышленников и волонтеров фонда, передает журналист ИА «Первое областное».
«За 10 лет существования приюта через него прошли тысячи животных. Кого-то с нами уже нет, кто-то отправлен в лучшую жизнь, а приют „Спаси меня“ переполнен, свободных мест нет», — сказал Карен Даллакян.
Ветеринар к юбилею фонда учредил нагрудный знак «За помощь животным», которым в торжественной обстановке наградили самых активных помощников приюта. Опекуны и волонтерские отряды получили памятные кубки. Награду получила и общественный деятель, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер.
«Я поздравляю весь коллектив фонда „Спаси меня“ и, конечно же, наш приют, желаю процветания. Карен Даллакян не только инициатор и организатор фонда, но и главный его работник, готовый помочь каждому оказавшемуся в беде зверю. Важно, что фонд помогает сохранить природное биоразнообразие и проводит огромную просветительскую работу, проводит уроки доброты, на которых побывали более семи тысяч детей», — произнесла поздравления Ирина Текслер.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в фонд благодарственное письмо. В письме губернатор поблагодарил Карена Даллакяна за высокий профессионализм, плодотворную общественную деятельность и добросовестный труд на благо Южного Урала. Он отметил существенный вклад фонда в развитие экологического просвещения, спасение тысяч жизней животных и птиц, пострадавших от рук человека. Губернатор назвал Карена Даллакяна профессиональным ветеринаром, опытным руководителем, настоящим лидером, умеющим объединять людей вокруг важных идей бережного отношения к природе. В письме упоминаются некоторые подопечные приюта, ставшие символами борьбы за гуманное отношение к животным: лев Симба, тигр Шираз, медведица Софья, леопард Ева и другие. Глава региона высоко оценил масштабную практическую и просветительскую работу фонда, плодотворную деятельность в рамках координационного совета по вопросам экологии, активное участие во всех значимых для страны и региона делах.
Для гостей праздника выступил артист театра оперы и балета Дмитрий Караваев, а студентка Дарья Демчук представила свою коллекцию одежды «Дики животные».
Трогательным моментом праздника стало видео c Дальнего Востока, где по сей день живет спасенный тигр Жорик, судьба которого всколыхнула всю Россию.
В 2009 году жители Южного Урала спасли из передвижного зоопарка истощенного амурского тигренка Жорика, страдавшего от сепсиса. Зоозащитник Карен Даллакян взял на себя заботу о малыше и, проведя множество операций, восстановил ему поврежденную щеку. В 2010 году при поддержке Владимира Путина Жорик был перевезен в реабилитационный центр «Утес» на Дальнем Востоке. Впоследствии он стал талисманом чемпионата Европы и мира по дзюдо, проходившего в Челябинске.
Фонд «Спаси меня» в 2022 году был удостоен премии Русского географического общества «Хрустальный компас», в 2021 году стал лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» и премии президента России «Мы вместе».
Есть еще одна трогательная история спасения льва Симбы. Посмотреть фильм об этом можно по ссылке.