Байкеры челябинского мотоклуба доставляют продукты малоимущим семьям

Участие в благотворительной акции принимает общественный деятель Ирина Текслер

Сегодня, 4 сентября, в Челябинской области проходит благотворительный мото-авто-пробег «Дороги добра», участники которого — байкеры мотоклуба Wings Of Darkness MC Chelyabinsk и челябинское отделение Фонда продовольствия «Русь» — доставляют продукты нуждающимся семьям, проживающим в Челябинске, Еманжелинске, Южноуральске, Чесме, Варне и Карталах. Участие в мероприятии приняла глава попечительского совета Фонда Ирина Текслер, передает журналист ИА «Первое областное».





Ежемесячно Фонд продовольствия «Русь» доставляет нуждающимся семьям и одиноким пожилым людям более 10 тысяч продуктовых наборов. А после того, как Фонд выиграл гранты губернатора и президента, возможность получать наборы получили еще три тысячи человек. Ирина Текслер отметила, что зачастую такое количество продуктовых наборов непросто доставить в разные города области, поэтому сотрудники Фонда рады любой помощи.





Сегодня помочь фонду доставить продукты вызвались байкеры челябинского мотоклуба Wings Of Darkness MC Chelyabinsk.

«Мы очень им благодарны за это! Сначала для малоимущих семей, которым доставляли продукты такие брутальные ребята на красивых мотоциклах, это было непривычно. Сейчас они уже, конечно, привыкли. Этой акцией мы хотим привлечь внимание к нашему Фонду, потому что то, что мы делаем, это действительно важно»,— рассказала Ирина Текслер.

Во всех вышеуказанных городах сегодня проходят небольшие акции, во время которых разыгрывают призы. Участников акций просят оказать посильную помощь фонду: это может быть денежное пожертвование, либо те, у кого есть время и транспорт, могут развозить продукты.





Кстати, всем участникам мото-авто-пробега также необходимо было сделать посильный денежный взнос. Деньги пойдут на приобретение продуктов нуждающимся.