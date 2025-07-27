Автопробег в честь Дня ВМФ прошел в Челябинске

Участникам патриотического мероприятия не помешала непогода

Сегодня, 27 июля, в День Военно-Морского Флота в Челябинске прошел патриотический автопробег, участие в котором приняли защитники морских рубежей нашей страны, участники СВО и неравнодушные горожане. Мероприятие стартовало от Сада Победы и завершилось на площадке, расположенной неподалеку от музея Воинской славы, передает ИА «Первое областное».

Участники автопробега собрались в Саду Победы и первым делом возложили цветы к памятнику «Защитникам морских рубежей». Пообщавшись и сделав фото на память, они отправились в путь.

Колонна проследовала от парка по улице Героев Танкограда до проспекта Ленина, затем по улицам Лесопарковой и Худякова. После участники мероприятия свернули на улицу Доватора и завершили маршрут на улице Товарный Двор, 14.

На площадке неподалеку от музея Воинской славы для участников автопробега организовали реконструкцию. Все как на поле боя: танки, автоматы, бойцы в шлемах.

После развернули полевую кухню и угощали всех желающих солдатской кашей.

Автопробег направлен на укрепление связей между различными родами войск и популяризацию морской службы, подчеркнул организатор мероприятия, первый зампредседателя Ассоциации ветеранов СВО в Челябинской области Владимир Забегаев.

«Военно-Морской Флот — это не только мощь и слава России, но и тысячи самоотверженных людей, готовых защищать интересы нашей страны на морских рубежах. Мы хотим, чтобы молодое поколение чувствовало гордость за ВМФ и стремилось продолжать традиции морской службы», — сказал он.

Владимир Забегаев подчеркнул, что в эпоху, когда важно сохранять и передавать патриотические ценности, такие события помогают формировать у молодежи чувство долга, ответственности и любви к Родине.

Участие в мероприятии приняли десятки челябинцев.