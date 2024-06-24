Артисты театров Челябинской области сыграли в футбольный турнир

Как в настоящем чемпионате — фолы, красные карточки и игра под дождем

В воскресенье, 23 июня, в Челябинске состоялся футбольный чемпионат среди театральных команд региона. За кубок боролись шесть команд, состоящих из актеров, режиссеров, монтировщиков и видеооператоров Камерного, Молодежного, Драматического театров, НХТ, Озерского театра кукол и златоустовского театра «Омнибус». Делимся самыми эффектными кадрами нашего фотокорреспондента.

Матчи состоялись на поле регионального центра Российского футбольного союза. Не помешали артистам ни дождь, ни ветер, ни скользкая трава, на которой так и хотелось упасть.

Как и в продолжающемся сейчас ЕВРО-2024, на челябинском поле было все: и подножки, и столкновения, и попытки схватить соперника за футболку.

Но самое обидное, конечно, — это пропущенные мячи...

Зато поддерживать боевой дух помогали коллеги по театрам: скандировали речевки, махали заготовленными плакатами и громко дудели в рожки.

Уникальный футбольный турнир проводится в Челябинске почти 30 лет. За это время он привлек к участию не только городские театры, но и областные.

Победителем турнира, подводящего черту этого театрального сезона, стала команда Театра драмы имени Наума Орлова.