Артем Жога: за последнее десятилетие Карабаш совершил качественный рывок

Накануне Дня металлурга полпред президента оценил развитие небольшого южноуральского городка

Сегодня, 19 июля, полномочный представитель президента на Урале Артем Жога работал в Карабаше — небольшом южноуральском городке, в котором проживает чуть больше 10 тысяч человек. Он осмотрел социальные и спортивные объекты, а также наградил выдающихся карабашцев на концерте, посвященном Дню металлурга и Дню города, передает ИА «Первое областное».

Артем Жога посетил храм в честь святителя Иоанна Златоуста. Он пообщался со священнослужителями и помолился.

Полномочный представитель президента также побывал в спортивном комплексе «Металлург», осмотрел бассейн и набережную Карабашского пруда.

Заглянул Артем Жога и в ЖК «Медный» — там предоставляют квартиры металлургам и их семьям. Кстати, почти каждая семья в Карабаше связана с медеплавильным заводом, который отмечает свое 115-летие.

Впечатления от города у полпреда остались только положительные.

«За последнее десятилетие город совершил качественный рывок вперед и вновь стал привлекательным. Сегодня я увидел красивую набережную, благоустроенные общественные пространства, современные многоквартирные дома, где предоставляются квартиры металлургам. Но главное — это улыбки на лицах жителей и уверенность в завтрашнем дне»,— написал он в своем телеграм-канале.

На праздничном концерте Артем Жога вручил награды карабашцам за их неустанный и успешный труд на благо малой Родины и страны в целом.