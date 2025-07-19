Артем Жога: Челябинская область — территория спортивных возможностей и гостеприимства

Полпред президента на Урале принял участие в закрытии международного спортивного фестиваля на озере Тургояк

В Челябинской области на живописном озере Тургояк проходит Международный фестиваль спорта «Тургояк 2025». На спортивном празднике собрались спортсмены, любители, семьи с детьми — все, для кого спорт занимает особое место в жизни. Сегодня, 19 июля, праздник посетил полномочный представитель президента на Урале Артем Жога. Он оценил атмосферу, принял участие в церемонии закрытия фестиваля и вручил награды победителям, передает ИА «Первое областное».

Фестиваль стартовал 11 июля. В рамках спортивного праздника прошли такие соревнования, как: чемпионат России по триатлон-кроссу, этап Кубка России по акватлону, международный заплыв X-WATERS URAL и многие другие. Участие в них приняли свыше четырех тысяч спортсменов из восьми стран.





«Десять дней вы соревновались, испытывали себя и раскрывали свои возможности и потенциал. Здесь вы обрели новые знакомства, а самое главное — приняли участие в непростых соревнованиях»,— отметил на закрытии фестиваля Артем Жога.





Он добавил, что самым сложным ему показался триатлон — последовательное прохождение трех этапов: плавание в открытой воде, велогонка и бег. Но это, по мнению полпреда, и адреналин, и азарт, и самые яркие эмоции.



После Артем Жога вручил награды победителям веломарафона, которые успешно преодолели 30 километров вокруг озера по пересеченной местности.

Полпред президента также отметил, что фестиваль «Тургояк 2025» стал мощным драйвером развития спортивной инфраструктуры и туризма Челябинской области.

«Еще раз убедился: Челябинская область — территория больших спортивных возможностей и гостеприимства. Развитие этих направлений на Урале — важнейшая задача. Ведь спорт — это, прежде всего, здоровье, сила и позитивные эмоции»,— резюмировал Артем Жога в своем телеграм-канале.