Арт-фестиваль «Неискусственно» проходит в Челябинске

На набережной реки Миасс собрались создатели и поклонники креатива

Сегодня, в последний день лета, в Челябинске на набережной реки Миасс проходит третий уличный арт-фестиваль современного изобразительного искусства «Неискусственно». Он показывает искусство как живой организм через призму перформансов и арт-объектов. В Арт-сквере сегодня — ожившие картины Малевича, множество интересных мастер-классов, концерты и многое другое, передает ИА «Первое областное».

Искусство на набережной сегодня повсюду. В каждом уголке можно заметить художников, создающих свои произведения, а также выставку уже написанных картин.

Отовсюду звучат удивительные мелодии.

А на сцене показывают спектакли и танцуют.

Главная тема фестиваля в этом году — абстракционизм. Неслучайно набережную наводнили объекты и человечки, сошедшие с картин таких писателей, как Казимир Малевич, Герхард Рихтер и других.

А еще в программе фестиваля — познавательные лекции и увлекательные мастер-классы. Например, гостям расскажут о нейросетях в современном искусстве и коллекциях знаменитого дизайнера Ив-Сен Лорана, вдохновленных абстрактным искусством. А еще на фестивале научат рисовать, создавать мозаичное панно, расписывать гипсовые фигуры и многое другое.

Все площадки фестиваля будут работать до 23:00. Так что впереди еще много всего интересного. Вход на фестиваль свободный.