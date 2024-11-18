Аниме-герои в Челябинске: фэнтезийный фоторепортаж

В избытке было всего: ярких волос, эльфийских ушей и клыков

В Челябинске прошел фестиваль косплея Ural Geek Fest. На один день кинотеатр «Победа» наводнили не просто зрители, а маги, супергерои, эльфы и, в особенности, главные герои аниме-сериалов. Без лишних слов — показываем самые яркие костюмы дня.

Наши читатели заметили необычных персонажей еще накануне днем. Косплееры в полной амуниции ехали на фестиваль в автобусах и троллейбусах, привлекая внимание горожан. Согласимся, что люди с вампирскими клыками, дьявольскими рогами и зелено-розово-голубыми париками — не самые незаметные пассажиры общественного транспорта.

Фестиваль косплея — это традиционный для Челябинска смотр-конкурс необычных костюмов героев комиксов, сериалов и мультфильмов. Несколько раз в год он проходит в кинокультурном центре на Северо-Западе.

Большинство участников наряжаются в персонажей аниме — характерных японских мультиков. Причем наряды у челябинцев не дублируются — простор для творчества огромен, сотни героев тысяч вселенных не повторят и все жители миллионника.

Участников ожидали конкурсы, паблик-токи, квесты и дефиле. Тут же — атрибутика любимых мультфильмов, значки и фигурки.

В конце мастеров, профессионально повторяющих костюмы фэнтези-персонажей, ждало награждение: жюри выбирало самые необычные и точные наряды.

P. S. Наши корреспонденты тоже смотрели в свое время аниме, но из представленных персонажей узнали лишь пару-тройку героев. Но вот дедушка из мультфильма «Вверх» покорил наши сердца.