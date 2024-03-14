Алексею Текслеру показали, как в Уйском по нацпроектам запустили современный центр для 1,5 тысяч детей

Внешкольная работа организована по семи направлениям

Четыре года назад назад в селе Уйское открыли модульный центр технического творчества. Сегодня это востребованный объект, где работают детские и подростковые секции. Алексей Текслер заглянул в кабинет робототехники, где занимаются будущие инженеры, тренировку черлидеров и центр детских инициатив, передает корреспондент информагентства.





Экскурсию по модульному центру провела его директор Жанна Тагирова. В центре внешкольной работы занимаются 1,5 тысячи детей. Ребята съезжаются сюда из ближайших деревень. Разнообразие секций удивляет — здесь действуют художественная, социально-гуманитарная, техническая, естественнонаучная, туристическо-краеведческая, физкультурно-спортивная программы.





Вокруг нового центра — ухоженная территория. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» здесь построили проезды, площадки, установили тренажерный комплекс. А по программе «Реальные дела» появились дорожки, газон, спортивную площадку «Дядя Степа» поставили в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ремонт здание прошел по нацпроекту «Образование», интерактивная доска, ноутбуки, настольные игры и мебель закупили по программе «Успех 2.0».

Ирина Голлай, Тогжан Мусабаева