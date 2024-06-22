Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

Губернатор почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, Россия вспоминает страшный день — день начала Великой Отечественной войны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о тех, кто погиб в ужасной войне, и почтил их минутой молчания. Участие в мероприятии также приняли председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер, глава Челябинска Наталья Котова, депутаты Гордумы, ветераны, участники СВО и многие другие, передает ИА «Первое областное».

«Наши земляки-южноуральцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, стойко преодолевали в тылу тяготы военного времени, самоотверженно трудились во имя Победы. И сегодня Челябинск, Магнитогорск и Златоуст по праву носят звания Городов трудовой доблести»,— отметил Алексей Текслер.

После возложения цветов губернатор пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, а также родственниками погибших героев, которые также пришли почтить их память.

В Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллиона советских граждан, большая часть из которых — мирные жители. Из Челябинской области на передовую ушло 324 тысячи человек, свыше 159 тысяч не вернулись домой.

В годы войны Южный Урал был крупнейшим центром оборонной промышленности: сюда перевезли свыше 300 промышленных предприятий. В городах региона построили 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.