Сегодня, в День памяти и скорби, губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске, передает корреспондент Первого областного информагентства.
«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу, отдавая все свои силы ради приближения долгожданной победы. С болью скорбим обо всех не вернувшихся с полей сражений, из фашистских застенков, об умерших от ран, холода и голода. Горечь этих утрат не имеет срока давности»,— сказал губернатор.
Сегодня с 23:00 до 01:00 огни на Челябинской телебашне сложатся в «Свечу Памяти» и другие символы Великой Победы.
Минувшей ночью в Саду Победы в Челябинске провели акцию в память о героях войны и создали большую огненную картину из свечей. Как это было — читайте в ближайшее время на нашем сайте.
В День памяти и скорби журналист ИА «Первое областное» попытался восстановить атмосферу тех дней, когда жители Челябинской области узнали о войне, на основе знаний историков и воспоминаний очевидцев.