Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске в День памяти и скорби

В столице Южного Урала проходят и другие памятные мероприятия

Сегодня, в День памяти и скорби, губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске, передает корреспондент Первого областного информагентства.







«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу, отдавая все свои силы ради приближения долгожданной победы. С болью скорбим обо всех не вернувшихся с полей сражений, из фашистских застенков, об умерших от ран, холода и голода. Горечь этих утрат не имеет срока давности»,— сказал губернатор.

Сегодня с 23:00 до 01:00 огни на Челябинской телебашне сложатся в «Свечу Памяти» и другие символы Великой Победы.

Минувшей ночью в Саду Победы в Челябинске провели акцию в память о героях войны и создали большую огненную картину из свечей. Как это было — читайте в ближайшее время на нашем сайте.

В День памяти и скорби журналист ИА «Первое областное» попытался восстановить атмосферу тех дней, когда жители Челябинской области узнали о войне, на основе знаний историков и воспоминаний очевидцев.