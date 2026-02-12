Алексей Текслер проинспектировал строительство кампуса в Челябинске

Строители заверили главу региона, что проект завершат в срок. К осени здесь заселят еще шесть общежитий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строительную площадку Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».





Сейчас на объекте развернуты работы второй очереди — заканчивается строительство шести современных гостиниц. Для студентов сдадут четыре 16-этажных здания, для преподавателей — два семиэтажных. По уровню комфорта они не будут уступать тем, что заселили два года назад.





Готовность новых общежитий уже превышает 77%. Губернатору показали демонстрационные номера: где будут жить студенты.





Все шесть гостиничных корпусов планируют сдать уже этим летом. Работы на стройплощадке не останавливают даже в мороз: для обогрева строителей ставили палатки с тепловыми пушками.





Продолжается строительство третьего этапа. Туда входят учебно-научный комплекс, модульный конференц-зал на 3,5 тысячи мест и лыжероллерная трасса. Научные корпуса и конференц-зал сдадут в декабре 2027 года. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы. Например, научно-учебный корпус будет состоять из двух блоков, связанных переходом.









На одном блоке заливают фундамент, на втором уже идет монтаж монолитных металлоконструкций. А пока строители поднимают стены, вузы и технологические партнеры обсуждают оснащение 44 лабораторий — в феврале в Челябинске прошла стратегическая сессия с участием «Сколково».





«Это будет кампус мирового уровня, нет никаких сомнений. Проживать на этой площадке будет 3 600 человек, а учиться — более 5 тысяч человек. Рядом бор, еще несколько спортивных объектов: РМК-Арена, футбольный легкоатлетический манеж. Тут же пешеходный мост, через который легко попасть в замечательный городской бор. Так будут жить и учиться наши студенты, можно им только позавидовать», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что сроки строительства соблюдаются, все объекты будут сданы вовремя.





«Хочу поблагодарить нашего партнера, банк ВТБ, который помогает нам строить вместе с строительной компанией Golos Development. В наших планах реализовать проект своевременно», — сказал Текслер.

Напомним, первый этап проекта уже завершен: в двух гостиничных корпусах уже живут 336 студентов и аспирантов. В основном, здесь двухместные номера, также есть номера для маломобильных студентов. Всего же кампус рассчитан на 3 400 мест. К сентябрю этого года их планируют заселить полностью, причем места предоставят студентам, аспирантам и сотрудникам всех вузов города — даже тех, кто не собирается открывать в кампусе свои лаборатории.

Вместе с губернатором стройплощадку кампуса посетил член правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук.

«Университетские кампусы мирового уровня становятся новыми точками регионального роста, усиливая бренды вузов, привлекая таланты и создавая экосистему для опережающего развития технологий и экономики в регионах. Нам, как представителям концессионера, текущая степень строительной готовности кампуса в Челябинске позволяет с уверенностью говорить о том, что проект будет реализован в срок. Мы строим не просто кампус, вместе мы создаем новую современную среду для развития молодежи как будущего драйвера развития экономики нашей страны», — отметил он.

Интересно, что кампус не будут огораживать от Челябинска. Его пространство будет открытым для всех горожан и, как уже заявлялось, станет местом притяжения молодых челябинцев. А в следующем году, сообщил Алексей Текслер, на этой же площадке начнут строить 25-метровый бассейн.

Строительство находится на личном контроле главы региона.