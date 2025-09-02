Алексей Текслер презентует образовательные мощности Челябинска министру просвещения РФ

Визит Сергея Кравцова на Южный Урал стартовал с посещения новой школы в «Ньютоне»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представляет образовательные мощности южноуральской столицы министру просвещения РФ Сергею Кравцову. В программе визита — посещение передовой школы, педвуза и презентация еще одного образовательного учреждения, которое впечатляет даже в проекте, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Свой визит Сергей Кравцов начал с образовательного центра «Ньютон». Филиал школы на улице Татищева на 1550 мест открыт в этом году. Это не просто школа, а целый кластер, где могут получить допобразование и дети, и взрослые.

Особый упор в школе сделан на инженерное образование. Так, до 9‑го класса ребята могут учиться в предпрофильных инженерных классах. В 11‑х реализуются проекты «Инженерный класс Росатома» (один класс) и «Инженерный класс ЧКПЗ» (сюда набрали три класса). А с 1 сентября 2025 года в ОЦ заработал губернаторский инженерный класс.

Преподаватель физики Татьяна Судейкина рассказывает, что ребята по-настоящему интересуются предметом, а современное оборудование позволяет подогревать этот интерес.

Об этом же — неподдельном интересе детей к возможности «пощупать профессию» — рассказывает учитель технологии Дмитрий Альбаев. Что говорить про учеников, если и педагогам приятно работать в суперсовременных условиях:

«Благодаря новому оборудованию и современным — настоящим! — инструментам ребята получают навыки, которые пригодятся им в жизни. Так, в кабинете оборудован даже станок для резки металла».



Всего в центре действуют 49 дополнительных общеобразовательных программ по пяти направлениям: техническая, художественная, социально-гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. В секциях по интересам заняты 1782 обучающихся.

Это и неудивительно. Стоит увидеть, как оборудован школьный медиацентр «Ньютон‑ТВ», и становится понятно, откуда придут на смену работающим журналистам будущие специалисты.

«Класс! Просто класс!» — оценил министр увиденное в «Ньютоне».

Далее в программе визита двусторонняя встреча министра и главы региона и церемония награждения работников образования Челябинской области, удостоенных звания почетных работников сферы образования РФ.