Алексей Текслер поручил завершить ремонт пластовской больницы

Глава региона остался недоволен темпами работ

В Пласте глава региона посетил объекты здравоохранения. В районной больнице идет ремонт поликлиники и лечебного корпуса, на 2024 год еще запланирован ремонт инфекционного отделения. Но темпы работ в лечебном корпусе не устроили Алексея Текслера.

— Вы когда должны были сдать?

— Первого декабря.

— Сегодня какое число?

— Январь месяц. Ну, все-таки действующий объект, есть сложности…

— А вы не знали, какой объект брали?.. И когда планируете?

— Четвертый этаж готов, будем сдавать в течение двух недель после согласования с технической комиссией. Там есть вопросы по вентиляции…

— Коллеги, объект крайне важен. Любая сдвижка сроков недопустима. Заканчивайте немедленно! У вас 12 человек работает на объекте — это ни о чем. Решайте вопрос!

По данным районных властей, ремонт поликлиники и лечебного корпуса больницы проходит по программе модернизации первичного звена. А по программе «Развитие здравоохранения Челябинской области» прошли ремонты в центрах врача общей помощи поселков Демарино, Борисовка, Степное. В прошлом году врачи района получили пять новых квартир, 14 человек стали участниками программы «Земский фельдшер», отремонтированы ФАПы в поселках Котлик, Верхняя Санарка, Радиомайка, Кочкарь, Старый Кумляк, Степнинское, Чукса, Михайловка, Новый Кумляк, Степное, а также детская поликлиника Пласта.