Алексей Текслер побывал в школе, пережившей первый капремонт за 55 лет

Теперь Вандышевская СОШ оснащена не хуже городских школ

Первую остановку в ходе визита в Уйский район Алексей Текслер сделал в деревне Вандышевка. В феврале после масштабного капремонта здесь открыли здание средней школы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в школе заменили все инженерные коммуникации, отремонтировали классы и закупили новую мебель в кабинеты физики, биологии и начальных классов.

Закуплены цифровые лаборатории, школьная метеостанция, комплекты для исследования окружающей среды.

В шести кабинетах появились новые рельсовые системы с интерактивными панелями и шлемами виртуальной реальности.

Хотя в какой-то момент казалось, что до этого не дойдет, признаются педагоги.

«Первый подрядчик оказался недобросовестным. Оставил школу без крыши на лето, и нас залило дождями. Здание чуть было не пришло в аварийное состояние. Пришлось заново проводить экспертизу и делать новый проект. Но второй подрядчик довел работу до конца. И мы заехали в обновленную школу, пусть не 1 сентября, как планировали, а 1 февраля», — говорит директор школы Светлана Фомина.

В коридорах созданы условия для отдыха: поставлены диванчики, столы для шахмат.

Открыто новое помещение — Центр детских инициатив, с новым оборудованием и современной мебелью.

Дополнительное образование в школе ведется по трем направлениям: физкультурно-спортивное (баскетбол), туристско-краеведческое (казачата) и художественное. В школе открыто первичное отделение РДДМ «Движение первых».

В рамках финансирования по программе «Развитие образования в Челябинской области» по антитеррористической направленности заменено ограждение территории образовательной организации, а также установлено новое освещение прилегающей территории и видеонаблюдение.

Алексей Текслер пообещал школе подарить хоккейную коробку и стадион.