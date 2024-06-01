Алексей Текслер оценил благоустройство челябинского парка имени Тищенко

Губернатор отметил, что за несколько лет парк полностью преобразился

В последние годы в челябинском парке «Металлург» имени О. И. Тищенко в Металлургическом районе проводится масштабная работа по его обновлению. Например, на этот год запланировано обустройство фотозоны, русла ручья, а также обновление детской площадки. Многое было сделано в 2023 году. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько локаций парка и оценил его обновление, передает ИА «Первое областное».

Первым делом Алексей Текслер отправился на спортивные площадки. Сначала он осмотрел площадку для баскетбола и закинул мяч в сетку вместе с местными подростками, а затем отправился на скейт-площадку. Глава региона посмотрел, как ребята катаются на самокатах и скейтах, а потом в ходе беседы настоятельно рекомендовал им использовать защиту.

«На колени нужно обязательно надевать, и шлем. А вы все „забыл, забыл“. Не надо забывать. Это ваша безопасность. Вы, конечно, молодцы, смелые ребята. Иногда аж дух захватывает, когда смотришь, какие трюки вы выполняете. Но не забывайте о защите»,— рекомендовал глава региона.

После Алексей Текслер прошел мимо аквариума к открывшейся сегодня площадки аттракционов и оценил новую площадку со сценой. По его словам, теперь в парке можно проводить не только районные мероприятия, но и городские.

Глава региона также посетил шахматный клуб и открывшуюся сегодня первую парковую библиотеку «Кают-компания». Последняя насчитывает около 700 книг, которые будут интересны и взрослым, и детям.

«Модернизация парка идет на протяжении нескольких лет. За это время парк полностью преобразился. И дорожки новые, и спортивные локации, и места отдыха. Сегодня открылась площадка с аттракционами. Тут и библиотека, и шахматный клуб под открытым небом, и новая сцена, на которой можно проводить мероприятия и районного, и городского масштаба. Очень рад, что парк полный, как во времена моего детства»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Губернатор выразил уверенность в том, что популярность этого места будет расти среди жителей не только Металлургического района, но и всего Челябинска.

«Мы занимаемся благоустройством парков, скверов по всему региону. В Челябинске обновляем сад имени Пушкина. С этого года начнем модернизацию парка Гагарина. Дел много, задач много. Сегодня важно, чтобы городская среда развивалась. Мы видим, как люди положительно реагируют на все изменения, а это необходимо для комфортной жизни»,— подытожил глава региона.

Напомним, парк имени Тищенко обновляют с 2021 года по поручению Алексея Текслера. Ежегодно здесь проводят работы по реконструкции существующих площадок и созданию новых.