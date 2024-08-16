Алексей Текслер осмотрел восстановленные дом, храм, детский сад в ДНР

Он также ознакомился с работой Социального фонда и центра «Работа России»

Губернатор Алексей Текслер осмотрел, как продвигается восстановление объектов в подшефном Челябинской области Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Глава региона побывал в многоквартирном доме, детском саду, Свято-Преображенском храме, который был разрушен в ходе боевых действий. Он также ознакомился с работой Социального фонда и центра «Работа России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.







Пятиэтажный дом в городе Донском пострадал во время обстрелов ВСУ. Строители из Челябинской области восстановили поврежденные участки стен и перекрытий, смонтировали кровлю, обустроили подъезды, заменили окна, двери, застеклили балконы и лоджии, восстановили все необходимые системы в здании, утеплили стены и благоустроили прилегающую территорию.





«Алексей Леонидович, спасибо большое всей вашей команде. Вы нам очень помогли, мы бы сами не восстановили все. Вы нам дали шанс на вторую жизнь. Моя мама, ей 94 года, — она сказала: „Доча, будем жить дальше“. Жизнь продолжается», — поделилась жительница многоквартирного дома.





В детском саду № 47 «Звездочка» в Волновахе восстановили стены, кровлю, провели внутреннюю отделку помещений, установили окна и двери. Там также отремонтировали необходимые внутренние системы. Во время осмотра глава региона поручил строителям ускорить работы.





«Я рассчитываю на то, что в начале сентября в детский сад уже придут дети», — поставил задачу подрядчику Алексей Текслер.





После ударов артиллерийских снарядов ВСУ огонь почти уничтожил Свято-Преображенский храм. Однако он не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина. Местные жители считают это чудом. С просьбой помочь восстановить храм во время предыдущей поездки Алексея Текслера в ДНР к нему обратился протоиерей Александр Костин. Регион подключился к решению проблемы.





Губернатор осмотрел здание, в котором демонтировали разрушенные части и восстановили каркас и купола, провели наружную и внутреннюю отделку и установили отопление.





Глава региона также посетил Социальный фонд и центр «Работа России» в Волновахе. Здание также пострадало от обстрелов. В нем провели капитальный ремонт.





«Мы сейчас обсуждали с Константином Александровичем (Зинченко) развитие экономики, говорили про то, что кадры — это самый главный ресурс, который есть. Без таких объектов, без центра „Работа России“, конечно, никуда», — сказал Алексей Текслер.

Сотрудница Социального фонда поблагодарила за ремонт и обустройство инфраструктуры для маломобильных людей.

После осмотра объектов Алексей Текслер провел совещание с главой района Константином Зинченко. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и шефской помощи.





Челябинская область помогает восстанавливать разрушенные дома и объекты в городе Ясиноватой и Волновахском районе с 2022 года. С этого года южноуральцы начали работать в Авдеевке.