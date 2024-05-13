Алексей Текслер наградил победителей и призеров Всероссийской зимней спартакиады

Глава региона поблагодарил спортсменов за успешное выступление на турнире

Сегодня, 13 мая, губернатор Челябинской области вручил государственные награды спортсменам и тренерам региона по итогам выступления на Всероссийской зимней спартакиаде. Алексей Текслер поздравил южноуральских атлетов с высокими спортивными результатами и пожелал новых побед, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мероприятие прошло в правительстве Челябинской области, куда были приглашены победители, призеры и тренеры Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Алексей Текслер вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью» Екатерине Алдошкиной, Дарье Зинченко, Игорю Омелину и их тренерам. Призерам спартакиады вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

«Это был грандиозный праздник спорта, который посетили 150 тысяч южноуральцев. По сути, соревнования стали аналогом олимпийского турнира. За награды главного старта зимнего сезона бились лучшие спортсмены нашей страны. Каждая медаль спартакиады, действительно, на вес золота. За всеми наградами стоят годы труда и упорных тренировок, уверенность в своих силах и умение собраться в нужный момент. Спартакиада еще раз показала, что любые попытки отменить и изолировать российский спорт несостоятельны. Мы были и остаемся великой спортивной державой с победными традициями и мощной конкуренцией. А наш регион готов проводить соревнования самого высокого уровня»,

— отметил во вступительном слове к собравшимся Алексей Текслер.

Глава региона отдельно отметил челябинскую спортсменку Екатерину Алдошкину. На Всероссийской зимней спартакиаде она завоевала медали в двух разных видах спорта: три золотые награды в шорт-треке, а также две бронзы в конькобежном спорте

«Я просто спортсмен, который делал свое дело. Защитила титул Челябинской области в двух видах спорта. Показала, что у нас есть хорошие спортсмены. Очень приятно и почетно получить такую награду. Также есть понимание того, что благодаря успеху взрослых спортсменов, молодого поколения больше возможностей тренироваться и достигать и бить наши рекорды», — говорит Екатерина Алдошкина.

Всероссийская зимняя спартакиада проходила по 18 видам спорта в пяти регионах страны. Основные старты соревнований по 8 видам спорта принял Южный Урал. Пять городов Челябинской области приняли состязания лучших спортсменов страны: Челябинск (конькобежный спорт, шорт-трек, женский хоккей), Златоуст (биатлон), Миасс (фристайл и сноуборд), Магнитогорск (фигурное катание) и Куса (горнолыжный спорт).

Спортсмены Челябинской области завоевали 17 медалей : 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Наиболее высокие результаты наши земляки показали в конькобежном спорте и шорт-треке. Также призерами соревнований спортсмены Челябинской области стали во фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.

«Большая честь — получить такую награду от губернатора области. И, как он правильно отметил, это большая работа не только конкретно меня, но и лиц, которые здесь, моей семьи, большого количества людей. Это наша общая заслуга. Вдвойне приятнее побеждать в домашнем регионе, когда поддерживают свои люди, семья, близкие. Победы мотивируют продолжать работать еще больше и доказывать, что это не просто так, что ты являешься действительно лидером и примером для подрастающего поколения»,

— рассказал победитель Всероссийской зимней спартакиады по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» Игорь Омелин.