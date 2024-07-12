Алексей Текслер: «Наблюдаем динамичное развитие Увельского района»

Губернатор подвел итоги визита в муниципалитет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл в пятницу, 12 июля, летние сельские игры «Золотой колос» в Увельском районе, а заодно проверил исполнение ряда своих поручений, данных ранее, и сделал определенные выводы. Где побывал и что увидел глава региона — в нашем фоторепортаже.

«Главный повод — летние спортивные игры „Золотой колос“, которые в 46-й раз собирают спортсменов наших сельских территорий. Это всегда большой праздник и доказательство того, что спорт на селе развивается», — отметил Алексей Текслер.

Он отметил, что Увельский район — крепкий сельскохозяйственный муниципалитет с хорошей динамикой развития. В том числе это касается дорог.

«Только региональных дорог за несколько лет отремонтировали 55 километров. По моему поручению идет строительство дороги и тротуара к новому культурно-досуговому центру в Кичигино. Появилась в районе и полностью новая дорога Рождественка — Мордвиновка. Совсем недавно здесь был только щебень, а теперь жители перемещаются с комфортом. Будем продолжать, планы по ремонту дорог ясны», — отметил глава региона.

Будет продолжена работа по развитию первичного звена здравоохранения. Результат приложения сил за предыдущие годы — налицо: в районе открыто пять новых фельдшерско-акушерских пунктов.

«Больше года работает ФАП в поселке Формачево. Здесь трудится хороший медик, который приехал на село по программе „Земский фельдшер“. Всего в районе пять новых ФАПов. Вижу результат, продолжим эту работу», — сказал губернатор.

Алексей Текслер также проконтролировал строительство нового корпуса увельской школы № 1 — поставил задачу, чтобы дети — сюда будет ходить «началка» — могли начать заниматься здесь после новогодних каникул.

В Рождественке капитально отремонтировали здание Дома культуры. Этому направлению, по словам губернатора, уделяется особое внимание, поскольку на селе ДК — место притяжения всех жителей.

«Ремонт хороший, плюс благоустроенный сквер рядом, детская площадка. Все востребовано. Построим в Рождественке и новую спортивную площадку».

Подводя итоги поездки, Алексей Текслер выразил уверенность, что муниципалитет сохранит хорошие темпы развития — благодаря собственным усилиям и поддержке области.