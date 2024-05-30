В торжественном построении приняли участие более 700 студентов. Командиры студотрядов сдали рапорты о готовности к трудовому сезону. В этом году движение студенческих отрядов Российской Федерации отмечает 65-летний юбилей.
Участниками церемонии открытия стали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка. По традиции командиры и комиссары студенческих отрядов отрапортовали о готовности к новому трудовому сезону, а затем каждый из них получил путевку из рук руководителя регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрия Болдырева.
«Этим летом более 3500 студентов Южного Урала отправятся в юбилейный сезон в составе строительных, медицинских, педагогических отрядов, отрядов спасателей, проводников и сервиса, трудовых отрядов подростков. Для ребят трудовой семестр — самое долгожданное время, а мы со своей стороны сделаем это лето для ребят максимально безопасным и комфортным», — рассказал Юрий Болдырев.
Со сцены с началом трудового семестра поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Центрального штаба МООО «РСО» Дмитрий Парамонов.
«Уверен, что в этом году каждый из вас сделает то, что должен: отдаст свои силы на благо нашей страны в рамках тех направлений, которые вы выбрали. Уверен, что каждому из вас будет интересно и важно в этот трудовой семестр проявить свои лучшие качества, набраться опыта, познакомиться с профессией, обрести новых друзей. Отдельно благодарю за то, что вы помогаете нашим новым субъектам, во время учебы делаете много добрых и полезных дел, волонтерите. В этом году помогали нашим друзьям и соседям справляться с паводком, это очень важно», — отметил Алексей Текслер.
Традиционно южноуральские студенты участвуют во всероссийских трудовых проектах «Мирный атом» и «Клиника», который примет ребят из разных регионов страны, а также Республики Беларусь. В рамках проекта студенты-медики будут помогать врачам. Также студенты будут помогать в строительстве межуниверситетского кампуса мирового уровня на базе ЧелГУ.
«В студенческих отрядах стою уже 4 года, как командир это первый мой год. Самое главное для командира это ответственность и постоянное общение с руководством. Студенческие отряды меня привлекли очень давно, еще была, когда ребенком приезжали вожатые. Когда я поступила в университет, сразу пришла в это направление и до сих пор работаю вожатым и педагогом-организатором. Я люблю студотряды за разные активности, эмоции, за большое количество знакомств и за возможность раскрыть в себе новые таланты», — рассказала командир штаба студенческих отрядов ЧелГУ Владилена Евстигнеева.
Часть студотрядовцев уже приступила к работе в различных проектах, большинство же начнут работать в июне. Они будут заниматься организацией отдыха детей в оздоровительных лагерях региона, а также в «Орленке» и «Артеке». Также в рамках международного сотрудничества будут задействованы в строительстве АЭС «Эль-Дааба» в Египте. Завершится трудовой год всероссийским слетом осенью в Москве. Предполагается, что мероприятие соберет более 12 тысяч студотрядовцев.
Добавим, что в октябре в Челябинске пройдет торжественный этап Всероссийской патриотической акции РСО «Поклонимся великим тем годам», приуроченный к празднованию Дня героев Танкограда.
Более 150 представителей движения студенческих отрядов из 20 регионов страны соберутся, чтобы вместе почтить память о героическом прошлом России и обсудить вопросы патриотического воспитания молодежи.