Алексей Текслер дал старт трудовому семестру студенческих отрядов Челябинской области

Летом студенты примут участие во всех всероссийских трудовых проектах

На площади перед памятником Курчатову сегодня, 30 мая, состоялось торжественное открытие III трудового семестра студенческих отрядов Челябинской области. Алексей Текслер поздравил ребят с началом летнего трудового семестра, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В торжественном построении приняли участие более 700 студентов. Командиры студотрядов сдали рапорты о готовности к трудовому сезону. В этом году движение студенческих отрядов Российской Федерации отмечает 65-летний юбилей.

Участниками церемонии открытия стали студенты из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Снежинска, Озерска и Троицка. По традиции командиры и комиссары студенческих отрядов отрапортовали о готовности к новому трудовому сезону, а затем каждый из них получил путевку из рук руководителя регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрия Болдырева.

«Этим летом более 3500 студентов Южного Урала отправятся в юбилейный сезон в составе строительных, медицинских, педагогических отрядов, отрядов спасателей, проводников и сервиса, трудовых отрядов подростков. Для ребят трудовой семестр — самое долгожданное время, а мы со своей стороны сделаем это лето для ребят максимально безопасным и комфортным»,

— рассказал Юрий Болдырев.

Со сцены с началом трудового семестра поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Центрального штаба МООО «РСО» Дмитрий Парамонов.

«Уверен, что в этом году каждый из вас сделает то, что должен: отдаст свои силы на благо нашей страны в рамках тех направлений, которые вы выбрали. Уверен, что каждому из вас будет интересно и важно в этот трудовой семестр проявить свои лучшие качества, набраться опыта, познакомиться с профессией, обрести новых друзей. Отдельно благодарю за то, что вы помогаете нашим новым субъектам, во время учебы делаете много добрых и полезных дел, волонтерите. В этом году помогали нашим друзьям и соседям справляться с паводком, это очень важно»,

— отметил Алексей Текслер.

Традиционно южноуральские студенты участвуют во всероссийских трудовых проектах «Мирный атом» и «Клиника», который примет ребят из разных регионов страны, а также Республики Беларусь. В рамках проекта студенты-медики будут помогать врачам. Также студенты будут помогать в строительстве межуниверситетского кампуса мирового уровня на базе ЧелГУ.

«В студенческих отрядах стою уже 4 года, как командир это первый мой год. Самое главное для командира это ответственность и постоянное общение с руководством. Студенческие отряды меня привлекли очень давно, еще была, когда ребенком приезжали вожатые. Когда я поступила в университет, сразу пришла в это направление и до сих пор работаю вожатым и педагогом-организатором. Я люблю студотряды за разные активности, эмоции, за большое количество знакомств и за возможность раскрыть в себе новые таланты»,

— рассказала командир штаба студенческих отрядов ЧелГУ Владилена Евстигнеева.

Часть студотрядовцев уже приступила к работе в различных проектах, большинство же начнут работать в июне. Они будут заниматься организацией отдыха детей в оздоровительных лагерях региона, а также в «Орленке» и «Артеке». Также в рамках международного сотрудничества будут задействованы в строительстве АЭС «Эль-Дааба» в Египте. Завершится трудовой год всероссийским слетом осенью в Москве. Предполагается, что мероприятие соберет более 12 тысяч студотрядовцев.

Добавим, что в октябре в Челябинске пройдет торжественный этап Всероссийской патриотической акции РСО «Поклонимся великим тем годам», приуроченный к празднованию Дня героев Танкограда.

Более 150 представителей движения студенческих отрядов из 20 регионов страны соберутся, чтобы вместе почтить память о героическом прошлом России и обсудить вопросы патриотического воспитания молодежи.