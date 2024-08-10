Алексей Текслер дал старт конкурсу уличной культуры

Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Друг с юга Урала»

Уже на протяжении двух недель в Челябинске проходит молодежный фестиваль «Друг с юга Урала». На набережной реки Миасс организовывают различные мероприятия и мастер-классы, обустраивают различные площадки, открывают выставки. Сегодня, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с ними и дал старт региональному этапу конкурса первой международной премии за развитие уличной культуры и спорта «КАРДО», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Активисты организации «Молодежь Южного Урала» показали Алексею Текслеру площадку со стендами «Выставка достижений Челябинской области», где презентованы самые яркие проекты региона: межуниверситетский кампус, аэропорты, метротрам и многое другое. Также ребята рассказали о своих планах, проектах, волонтерской деятельности и показали павильон, в котором рассказывают молодежи о их возможностях.

Ознакомившись с площадками фестиваля, Алексей Текслер поприветствовал гостей и открыл региональный этап конкурса первой международной премии за развитие уличной культуры и спорта «КАРДО».

«От всей души приветствую всех на этом замечательном фестивале. Это большое событие, разные площадки, которые в течение месяца работают здесь. Сегодня мы открываем внутри фестиваля конкурс уличной культуры. Например, лучшие граффитисты могут попасть на всероссийский конкурс. Давайте пожелаем им удачи!»— сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что регион уделяет большое внимание развитию молодежного движения и многое делает для реализации талантов и способностей молодых людей. Например, в городах и селах строятся новые физкультурные и культурные объекты, открываются новые молодежные пространства, формируется современная инфраструктура. Эта работа будет продолжена.

«Благодарю наш актив молодежного движения Челябинской области. Ребята, вы большие молодцы, делаете большое дело. У нас замечательный регион, где живут потрясающие люди, поэтому давайте двигаться вместе только вперед и развивать нашу любимую Челябинскую область!»— добавил Алексей Текслер.

Кстати, организаторы фестиваля постарались сделать все, чтобы молодежи было интересно. Например, каждая неделя посвящена разным сторонам человеческой жизни: семье, работе, мечте, креативности.