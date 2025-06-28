Алексей Текслер дал старт «Атомному выпускному-2025»

В Челябинск приехали больше 8 тысяч выпускников со всех уголков региона

«Не бойтесь трудностей, они всегда случаются на пути, преодолевайте эти трудности — они закаляют!» Губернатор Алексей Текслер официально открыл «Атомный выпускной» для выпускников Челябинской области. В парке Гагарина сегодня собрались более 8 тысяч молодых людей, которые закончили 11 класс и стоят перед выбором дальнейшего жизненного пути.

Куда им теперь двигаться, подсказал губернатор — только вперед:

«Наш выпускной называется атомным, потому что наш регион является центром атомной отрасли, и в этом году отмечается не только 80-летний юбилей Великой Победы, но и юбилей атомной отрасли. И как мирный атом приносит много пользы людям, так и ваша задача — наполнить своей энергией все пространство, двигаться вперед, приносить пользу людям!»

Алексей Текслер пожелал выпускникам новых побед и свершений — на благо родного региона и всей страны:

«Вам, конечно, нужно получить профессию и дальше двигаться вперед на благо нашего региона, на благо нашей великой страны и тех людей, которые вас окружают. Дорогие выпускники, я хочу пожелать вам новых побед, новых свершений. И двигайтесь всегда вперед, всегда достигайте своей цели и, дорогие друзья, помните, что ваше будущее начинается здесь и сейчас. А наше будущее — это вы!»

Глава региона наградил выпускников, которые набрали по 200 баллов на ЕГЭ.

На сцену поднялись выпускница челябинской школы № 104 Полина Ахрарова, которая сдала на 100 баллов химию и биологию, Михаил Дубов, окончивший физико-математический лицей № 31 города Челябинска (у него по 100 баллов за математику и информатику), Полина Санникова (многопрофильный лицей № 148 Челябинска, профильная математика и физика) и Кирилл Малышев (лицей № 67 , физика и информатика).

Нашему корреспонденту удалось поговорить с Полиной Ахраровой. Девушка призналась, что секрет высоких баллов прост: упорство и только упорство. Очевидно, Полине его не занимать. И это наверняка пригодится ей в будущем — девушка твердо решила стать хирургом и в ближайшее время едет учиться в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

Итак, «Атомный выпускной» официально стартовал. А теперь ребята будут гулять всю ночь и встретят первый рассвет без школы и ЕГЭ в парке Гагарина. Чтобы подросткам не было скучно, для них все время будут работать активности (подробнее о них — в нашем телеграм-канале «Челябинск.Главное») и сцены с музыкантами.

Кстати, площадки оценил и губернатор Алексей Текслер. А заодно сфотографировался с выпускниками — каждый второй подходил к главе региона с просьбой о селфи.

В Челябинской области в этом году из 11-х классов выпускаются 13 525 учащихся, около 2 тысяч из них претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» 1 или 2 степени. Челябинская область, как и в прошлом году, входит в пятерку лучших в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников.