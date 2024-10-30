Алексей Лошкин: «Мы рассчитываем, что каждый подрядчик в этом году сделал работу над ошибками»

Врио мэра оценил готовность дорожников к зимнему сезону

Сегодня, 30 октября, исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин проконтролировал готовность дорожных подрядчиков к зимнему сезону. Он посетил два предприятия, которые будут очищать Ленинский и Металлургический районы, еще одна точка проверки — база техники, которую использует компания «ЭВИС» и арендуют другие дорожные рабочие Челябинска. Все уверяют, что к предстоящей зиме готовы.

Первая точка контроля — улица Новороссийская, где находится база «Экотранса». Компания будет заниматься очисткой Ленинского района. Руководитель компании Илья Кушнерук сообщил, что сейчас техники хватает, на базе 30 спецмашин, плюс используют арендованную. Но по людям ощущается дефицит: сейчас работает около 100 человек, но в штате пустует 30% мест.

«То есть сменности не хватает, круглосуточно чистить снег не сможете? Как вы тогда к зиме готовы? Не нужно убираться, как в прошлые годы, нужно лучше. Необходимо заниматься поиском дорожников», — остался недоволен сложившейся ситуацией Алексей Лошкин.

Однако подрядчик заверяет, что к зиме готов: по опыту прошлого года здесь арендовали дополнительную технику, обновили шнекоротор.

Следующая локация, на которой побывал врио мэра, — улица Линейная. Здесь находится техника, которую используют разные подрядчики. Представленные грейдеры, большие и малые роторные машины и небольшая техника для межквартальных проездов зимой будут чистить дороги от снега. Вся техника уже готова, штат дорожников укомплектован.

Алексей Лошкин пообщался с одним из рабочих. Мужчина поделился, что техника удобная, комфортная.

Последняя остановка — улица Ярослава Гашека в Металлургическом районе. Здесь подрядчик сразу заходит с козырей: для очистки от гололеда закупили уже 300 тонн противогололедных материалов, на сотню тонн больше, чем в прошлом году.

На ЧМЗ подрядчик подготовил 24 спецмашины. Вся техника — отечественная. Машины будут обслуживать 116 км дорог и еще 92 км тротуаров. По опыту прошлого года дополнительно заключили контракты на аренду самосвалов, чтобы вывозить снег.

Однако и здесь отмечают дефицит кадров, особенно механизаторов. Для привлечения рабочих поднимают зарплаты и проводят дополнительное обучение. Алексей Лошкин поручил усилить работу в этом направлении, чтобы техника не осталась без водителей в самый неподходящий момент.

По словам врио мэра, в целом ситуация по подрядчикам удовлетворительная, дорожники подтверждают готовность, но время покажет, как будет на самом деле. В этом году муниципалитет дополнительно закупил автогрейдеры, погрузчики, тракторы, шнекороторные снегоочистители, пылесосы и бульдозер. Все машины приобретены на средства, выделенные городу губернатором.

«Растет число техники: и приобретение, и заключение контрактов на „горячую“ аренду, когда предоставляется техника уже с водителем, с механизатором. Надеемся, что те выводы, которые последовали по результатам прошлого сезона, подрядчиками приняты во внимание. Мы постараемся их все нивелировать уже в предстоящем сезоне», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Он добавил, что сам ездит за рулем, много ходит пешком. Поэтому будет держать качество очистки города на личном контроле.