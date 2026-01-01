Алексей и Ирина Текслер прогулялись 1 января по центру Челябинска

Фоторепортаж для тех, кто не решился сегодня выйти на улицу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал нарушать проверенную годами традицию и вместе с супругой Ириной прогулялся 1 января по ледовому городку на площади Революции. Самые расторопные горожане даже успели сделать совместные фото с главой региона.

Напомним, в этом году ледовый городок посвящен предстоящему 290-летию мегаполиса, поэтому у входа гостей встречают скульптуры, изображающие крепость, Дворец спорта «Юность», цирк и театр драмы.

На территории городка есть несколько горок, а также другие традиционные развлечения, работает общепит, гостей развлекают веселые аниматоры.

Также здесь расположен Дом Деда Мороза ОТВ и Почта Деда Мороза.

Челябинцы идут в городок и парами, и целыми семьями. С площади Революции людской поток перетекает на Кировку. Если сегодня и вы гуляли по центру Челябинска, ищите себя на снимках наших фотографов.