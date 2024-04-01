Александра Трусова и Этери Тутберидзе дали мастер‑класс юным челябинским фигуристам

Титулованная спортсменка и знаменитый тренер отработали с ребятами на льду навыки скольжения

В Челябинск прибыли звезды мировой величины — мастер-класс для юных фигуристов дали титулованная спортсменка Александра Трусова, а также знаменитый тренер Этери Тутберидзе. Они вышли на лед, чтобы своим примером показать, как исполнять сложные технические элементы, отработали с ребятами навыки скольжения на льду. За всем этим процессом внимательно наблюдал наш фотокорреспондент.

Мастер-класс «Звездная дорожка» с участием действующей спортсменки и знаменитого на весь мир тренера стал возможным в Челябинске благодаря участию компании «Ростелеком».

В тренировочных занятиях с Александрой Трусовой и Этери Тутберидзе приняли участие перспективные фигуристы Челябинской области из Златоуста, Снежинска, Челябинска, Миасса и Южноуральска.

Видеть на льду призера чемпионатов мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр — 2022 Александру Трусову мы уже имели счастье. Спортсменка, например, принимала участие в чемпионате России, который проходил в челябинской арене «Трактор» в 2022 году.

А вот наблюдать за тем, как исполняет на льду элементы фигурного катания тренер Этери Тутберидзе, было немного непривычно. Все-таки мы все привыкли видеть ее по другую сторону бортика на соревнованиях по фигурному катанию.

«Встреча с тренером мирового уровня — это невероятно сильный стимул и положительные эмоции для ребят. Для участия в мастер-классе мы отобрали лучших спортсменов на Южном Урале — победителей и призеров соревнований регионального уровня. Вместе с Этери Тутберидзе они отработали такие прыжки, как флип, лутц, аксель, сальхов и каскады. Здорово, что компания „Ростелеком“ дает возможность ребятам совершенствовать свои профессиональные навыки», — отметила вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России в Челябинской области Владислава Глазкова.

После тренировки провайдер организовал для юных спортсменов автограф-сессию, приготовил для ребят сладкое угощение и подарил фирменные сувениры. Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов напомнил журналистам о том, что провайдер выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Вместе с ней компания провела 14 чемпионатов России, последний из которых состоялся в Челябинске.