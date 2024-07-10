Аграрии Челябинской области заготовят более 400 тыс. тонн кормов

Они уже приступили к сбору многолетних трав

В Челябинской области начали заготавливать корма на зиму: сено, силос и сенаж. Для того чтобы сельскохозяйственные животные спокойно пережили зиму, каждой особи нужно не менее 30 центнеров различных кормов. Что сейчас происходит на полях — в фоторепортаже информагентства.

В регионе планируют собрать 93,4 тысячи тонн сена, 255,2 тысячи тонн сенажа и 190,3 тысячи тонн силоса. Сейчас аграрии подготовили около 7 тысяч тонн сена (7% от необходимой цифры) и 11 тысяч тонн сенажа (4%).

Заготовку сена начали девять районов: Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Увельский.

Заготовку сенажа ведут в пяти районах: Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Красноармейском, Сосновском, Троицком.

В 2024 году под выращивание кормовых культур определили 231 тысячу гектаров, что чуть меньше, чем площадь всей Москвы.

На корма посеяли 65,8 тысячи гектаров однолетних трав, чуть больше 18 тысяч гектаров силосных культур (кукурузы и подсолнечника), 13 тысяч гектаров беспокровных трав. Остальное — многолетние травы.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отметил среди лидеров по заготовке кормов Еткульский, Октябрьский, Верхнеуральский и Красноармейский районы. Он также подчеркнул, что аграрии все еще могут засеивать летние посевы рапса и некоторых других однолетних трав.