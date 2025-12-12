88-летняя челябинка жалуется на холод в квартире

Но ремонта требует не дом, а жилье хозяйки

«Я ничего не знаю, мне надо тепло. Я уже забыла, что это», — говорит 88-летняя челябинка Валентина Ветрова. Живет в маленькой двушке на первом этаже в Калининском районе Челябинска. И вот уже третью зиму мерзнет. Признаемся, нам нередко поступают такие сообщения от южноуральцев. И редакция нашего издания пытается помочь: выезжаем, делаем запросы, контролируем исполнение. В случае с Валентиной Ветровой мы сразу откликнулись на призыв о помощи. Но в результате получили картину, которую сложно оценить: проблема есть, но решить ее может только хозяйка. Подробности в материале.







Совсем недавно столбик термометра показывал −23, а дома температура ощущается, как на улице. Сквозит, пол холодный, из окна дует. С такой проблемой она позвонила в редакцию ИА «Первое областное». Женщина рассказала, что в стене ее дома дыра размером с детскую голову, живет она одна и очень мерзнет. Наша редакция сделала запросы по нужным инстанциям и уже сегодня утром журналист с фотографом были на месте.

На подоконнике — множество одеял, под входной дверью приткнули коврик — чтобы не дуло. За двадцать минут пребывания у Валентины Андреевны ступни в тоненьких носках стали ледяными. Но при этом с отоплением в квартире проблем нет — стояки и стены горячие.

«Все сделала: утеплила, а толку нет. Котельная топит, вроде, жара такая вверху, а внизу невозможно. Руки отнимаются, носы болят», — рассказывает родственник Валентины Андреевны, который, оказывается, живет с ней.

Вместе с нашей бригадой в квартиру к женщине наведались и представители управляющей компании. Скандально известная своими уголовными делам «управляйка» «Наш дом Урал» парирует: проблема кроется в конструктивных особенностях дома.

«В проекте первого этажа над техническим предусмотрен деревянный пол на лагах. Это не просто так: дерево является естественным утеплителем и, в случае аварии, позволяет воде уйти в подвал, а не затопить квартиру», — поясняет представитель управляющей компании.

Однако сама хозяйка призналась, что сняла деревянное покрытие. Бабушка ходит по бетону, который контактирует с неотапливаемым подвалом. Отсюда холодный пол.

Представители УК проверили квартиру с тепловизором: утечки тепла из окна и двери. Разница в температуре воздуха — 2-5 градусов.

Конечно, никакой дыры в стене нет и в помине. По данным ГЖИ, капремонт стен был проведен три года назад, наружные швы обновили герметиком. Холод особенно чувствуется, когда стоишь возле окна или просто протягиваешь к нему руку. Входная дверь плохо держится в петлях, заметен большой зазор от пола и между торцами дверного полотна и коробкой нет уплотнительного контура. Это лишь то, что видно на первый взгляд. Чтобы хоть как-то сдержать поток воздуха, хозяйка подкладывает под дверь старый коврик и тряпки. Получается, что она затыкает низ, а по периметру щель остается.

Дело, конечно, хозяйское. В силу возраста бабушка не понимает, что собственница квартиры она — ей или ее родственнику нужно следить за теплообменом в квартире. Поэтому, если у вас проблемы с теплом, может стоит сначала проверить, закрыто ли окно на зимний режим и утеплена ли ваша дверь. А в отдельном материале мы подробно описали, как отсудить моральный вред за холодные батареи в квартире.