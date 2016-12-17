Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью

Люди, которые так делают, более подвержены опасным заболеваниям.
Короткий сон во время рабочей недели и длительный — на выходных, вредит здоровью. Об этом заявили американские исследователи. По их мнению, неравномерный режим дня провоцирует заболевания сердца.
Привычка «досыпать» на выходных за минувшую рабочую неделю провоцирует развитие заболеваний
— «Сони» больше подвержены разным хроническим заболеваниям. Чтобы это выяснить, ученым пришлось изучить привычки более 80 тысяч человек. В ходе эксперимента было установлено, что у людей, которые спят больше 9 часов в сутки, чаще возникает ожирение, диабет и заболевания сердца, — сообщает информационное агентство Regnum.
Оптимальным временем для полноценного сна ученые называют от 7 до 8 часов в сутки.
Фото: doctorate.ru