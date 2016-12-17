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Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью

Ученые заявили, что привычка отсыпаться по выходным вредит здоровью
сон , здоровье , ученые , выходные , вред
19.12.2016 10:45:17

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Люди, которые так делают, более подвержены опасным заболеваниям.

Короткий сон во время рабочей недели и длительный — на выходных, вредит здоровью. Об этом заявили американские исследователи. По их мнению, неравномерный режим дня провоцирует заболевания сердца.

Привычка «досыпать» на выходных за минувшую рабочую неделю провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Те люди, которые спят долго, чаще страдают от ожирения, диабета и заболеваний сердца. Хронический недосып также может обернуться проблемами со здоровьем, предупреждают исследователи.

— «Сони» больше подвержены разным хроническим заболеваниям. Чтобы это выяснить, ученым пришлось изучить привычки более 80 тысяч человек. В ходе эксперимента было установлено, что у людей, которые спят больше 9 часов в сутки, чаще возникает ожирение, диабет и заболевания сердца, — сообщает информационное агентство Regnum.

Оптимальным временем для полноценного сна ученые называют от 7 до 8 часов в сутки.

Фото: doctorate.ru

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