Ученые определили оптимальное количество интимных партнеров

Грань между распущенностью и неопытностью найдена.
Об идеальном количестве партнеров задумались ученые. Проанализировав мнение общества, исследователи смогли назвать точную цифру интимных связей, после которой человека считают распущенным. Оказалось, идеальный вариант — не больше 3.
Ученым удалось выяснить, какое количество партнеров люди считают оптимальным у второй «половинки». В исследовании приняли участие 188 человек, они рассказали о своем видении неопытности и распущенности, связанном с количеством сексуальных связей. Выяснилось, что оптимальное число партнеров — три.
— Оказалось, что мужчины и женщины предпочитают, чтобы у их «половинок» до них было не больше двух партнеров. Меньшее количество воспринимается как неопытность, а большее сигнализирует о чрезмерно вольных взглядах, — сообщает Федеральное агентство новостей.
Кроме того, мужчины и женщины стараются не вступать в отношения с человеком, у которого было больше 6 партнеров до них. Но если их количество равно нулю, потенциальные партнеры радуются больше.
Фото: girl-magazine.ru