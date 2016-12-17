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Ученые определили оптимальное количество интимных партнеров

Ученые определили оптимальное количество интимных партнеров
ученые , женщины , мужчины , партнеры
24.12.2016 13:59:06

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Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Грань между распущенностью и неопытностью найдена.

Об идеальном количестве партнеров задумались ученые. Проанализировав мнение общества, исследователи смогли назвать точную цифру интимных связей, после которой человека считают распущенным. Оказалось, идеальный вариант — не больше 3.

Ученым удалось выяснить, какое количество партнеров люди считают оптимальным у второй «половинки». В исследовании приняли участие 188 человек, они рассказали о своем видении неопытности и распущенности, связанном с количеством сексуальных связей. Выяснилось, что оптимальное число партнеров — три.

— Оказалось, что мужчины и женщины предпочитают, чтобы у их «половинок» до них было не больше двух партнеров. Меньшее количество воспринимается как неопытность, а большее сигнализирует о чрезмерно вольных взглядах, — сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, мужчины и женщины стараются не вступать в отношения с человеком, у которого было больше 6 партнеров до них. Но если их количество равно нулю, потенциальные партнеры радуются больше.

Фото: girl-magazine.ru

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