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Больше половины челябинцев вынуждены работать в новогодние праздники

Больше половины челябинцев вынуждены работать в новогодние праздники
Новый год , работа , праздники , каникулы
21.12.2016 14:20:57

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

В заветную ночь на рабочем месте будет находиться 5% горожан.

Служба исследований портала «Зарплата.ру» выяснила у челябинцев планы на Новый Год и последующие за ним затяжные каникулы. Около половины опрошенных горожан готовы уделить время своей работе. Остальные же планируют посвятить время отдыху перед телевизором.

Большинство жителей Челябинска уже определились со своими планами на предстоящие праздники. Не для всех Новый Год и Рождество станут беззаботным временем. Часть южноуральцев проведет каникулы на своем рабочем месте: в ночь с 31 декабря на 1 января работать будут 5% челябинцев. Зато в новогодние праздники уже 25% респондентов будут вынуждены выйти на работу, а еще 27% хотят заняться подработкой. Те, кто делает выбор в пользу отдыха, выбирает стандартные для зимней поры развлечения.

— Большинство жителей города потратят девятидневные выходные на общение с близкими и друзьями (54%), а также на пассивный отдых на диване с оливье и просмотром ТВ (45%), еще 41% собираются развлечься в кино, гостях или ресторане. Чуть меньшее количество респондентов (34%) займутся зимними видами спорта, 11% ждет ремонт, 9% отправятся в путешествие по России и только 2% в этом году смогут поехать за границу. 3% посвятят время своим хобби, — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь портала «Зарплата.ру» Юлия Бармаева.

Отметим, что в исследовании на портале «Зарплата.ру» принимали участие 890 челябинцев. Опрос проходил с 10 по 20 декабря 2016 года.

Фото: niasam.ru

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