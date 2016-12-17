«Гламурный сисадмин» из Челябинска прославился в Сети

Молодой человек надел на корпоратив бабочку из шлейфов и запонки из чипсетов.
Фотография системного администратора из Челябинска набрала вирусную популярность в Сети. Молодой человек пришел на корпоратив, украсив свой наряд необычными атрибутами. Он сделал себе бабочку из шлейфов и
На популярном развлекательном сайте «Пикабу» появилась фотография челябинского сисадмина в необычном наряде. Молодой человек сделал себе аксессуары из материалов, с которыми ему постоянно приходится работать — он соорудил запонки из чипсетов, а бабочку из шлейфов Sata и короткого
— Запонки приличные, хорошая идея. Бабочка — перебор. Такой наряд — напускная фриковатость. А если бы остановился на запонках, то была бы не сразу различимая фишечка,— написал пользователь alivanich.
Автор сообщения отметил, что корпоратив проходил в отеле «Видгоф». Фотографию разместили у себя многие популярные группы в социальных сетях.