Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-26 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

«Гламурный сисадмин» из Челябинска прославился в Сети

«Гламурный сисадмин» из Челябинска прославился в Сети
фотография , Интернет , «Гламурный сисадмин»
21.12.2016 10:12:36

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Молодой человек надел на корпоратив бабочку из шлейфов и запонки из чипсетов.

Фотография системного администратора из Челябинска набрала вирусную популярность в Сети. Молодой человек пришел на корпоратив, украсив свой наряд необычными атрибутами. Он сделал себе бабочку из шлейфов и патч-корда, а запонки — из чипсетов.

На популярном развлекательном сайте «Пикабу» появилась фотография челябинского сисадмина в необычном наряде. Молодой человек сделал себе аксессуары из материалов, с которыми ему постоянно приходится работать — он соорудил запонки из чипсетов, а бабочку из шлейфов Sata и короткого патч-корда, скрепив их стяжками. Фотографию выложил друг героя, отметив, что тот пришел в таком виде на корпоратив, и назвал его «гламурным сисадмином». Пользователи оценили находку молодого человека и дали ему модные советы.

 — Запонки приличные, хорошая идея. Бабочка — перебор. Такой наряд — напускная фриковатость. А если бы остановился на запонках, то была бы не сразу различимая фишечка,— написал пользователь alivanich.

Автор сообщения отметил, что корпоратив проходил в отеле «Видгоф». Фотографию разместили у себя многие популярные группы в социальных сетях.

Читайте также

Общество
Новогодний флешмоб челябинских автомобилистов прославился в Интернете
Новогодний флешмоб челябинских автомобилистов прославился в Интернете
Челябинск , флешмоб , елка , автомобили
19 Декабря 2016, 10:27
Происшествия
Озерчанин лишился 100 тысяч рублей при покупке автомобиля через интернет
Озерчанин лишился 100 тысяч рублей при покупке автомобиля через интернет
Озерск , мошенник , покупка , автомобиль , интернет
07 Декабря 2016, 09:01
Политика
Владимир Путин поручил оборудовать высокоскоростным интернетом все больницы страны
Владимир Путин поручил оборудовать высокоскоростным интернетом все больницы страны
Владимир Путин , Федеральное собрание , Президент , больницы
01 Декабря 2016, 14:28

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.