ЗСО согласовало распределение 18 млрд рублей на важные для Челябинской области направления

На заседании поддержали решение комитета по бюджету и налогам

Депутаты Заксобрания Челябинской области на 62-м заседании согласовали распределение 17,8 миллиарда рублей на важные для региона направления. Финансирование пройдет за счет собственных средств, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Указанная сумма — это остатки, сложившиеся на начало 2025 года. Ранее поправки одобрил комитет по бюджету и налогам.

«Сегодня мы внесли в бюджет 2025 года остатки средств, сложившиеся на начало года сверх предусмотренных в первоначальной редакции бюджета. Важно понимать, что эти остатки сформировались за счет перевыполнения плана по доходам прошлого года, и сегодня они направляются на приоритетные расходы», — отметил министр финансов региона Иван Родионов.

Местным бюджетам направят 5,6 миллиарда на решение важных задач. На зарплаты бюджетникам дополнительно предоставят 3,8 миллиарда рублей. Сумма в 3,67 миллиарда пойдет на единовременные выплаты контрактникам СВО и поддержку семей бойцов.

На медицинскую помощь и обновление поликлиник направят 1,67 миллиарда рублей, а на выплаты супружеским парам, награжденным знаком отличия «Семейное счастье», — 1,35 миллиарда. Еще 1,2 миллиарда рублей предусмотрены на организацию в регионе особой экономической зоны.

Также средства предусмотрены на компенсацию затрат сельхозпредприятий при модернизации объектов АПК (200 миллионов), развитие спорта (156,5 миллиона) и культуры (50 миллионов). На создание муниципальных систем видеонаблюдения и их интеграцию с областной направят 55,6 миллиона рублей. Внесенные в бюджет изменения не повлекут увеличения государственного долга Челябинской области и в установленном порядке согласованы с Минфином России.