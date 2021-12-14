Журналисты медиахолдинга «Первый областной» получили призы на конкурсах Заксобрания

Награды вручили сотрудникам ОТВ и информагентства

Корреспондент телеканала ОТВ Денис Киселев стал серебряным призером конкурса Законодательного собрания Челябинской области в номинации «Электронные средства массовой информации». Редактор экономического отдела ИА «Первое областное» Карина Кальярова заняла третье место в номинации «Информационные агентства». Награждение победителей конкурсов на лучшее освещение работы регионального парламента состоялось 14 декабря.

Второй год подряд награждение победителей конкурсов в ЗСО проводится небольшими группами. Сегодня дипломы лауреатов вручили 14 журналистам. Основную часть победителей конкурсов — а их в 2021 году всего 34 человека — поздравят депутаты в своих избирательных округах.

Спикер Заксобрания Александр Лазарев поздравил журналистов с победой в конкурсах.

«Своим читателям и зрителям вы рассказываете о работе областного парламента и принимаемых им законах, о деятельности депутатов в своих округах. Надеюсь, что сотрудничество между Законодательным собранием и журналистским сообществом в новом, 2022 году, продолжится и будет носить деловой, конструктивный характер», — сказал Александр Лазарев.

Председатель комитета Законодательного собрания по информационной политике Олег Гербер отметил высокий уровень журналистики Южного Урала.

«В этом году журналисты Южного Урала стали лауреатами множества всероссийских конкурсов. Так, заместитель главного редактора газеты „Горняцкая правда“ Юрий Сейидов стал в этом году победителем Первой национальной премии „ТЭФИ-Мультимедиа“ в номинации „Печатные СМИ“. Кстати, сегодня Юрию Сейидову вручили диплом лауреата конкурса „Золотое перо“ за первое место в номинации “Журналистская работа о деятельности Законодательного собрания Челябинской области“ по теме „Народный депутат“», — прокомментировал Олег Гербер.