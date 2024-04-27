Жителям Челябинской области предлагают создать промышленное меню

В названиях можно использовать заводскую терминологию

Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области предлагаем жителям Челябинской области, которые трудятся на промышленных предприятиях, придумать и предложить названия блюд для промышленного меню Южного Урала.

«Челябинская область у многих ассоциируется в том числе с промышленностью и было бы здорово, если после экскурсии на предприятие, зайдя в ресторан или кафе, путешественник увидел бы в меню знакомые промышленные названия, но в новом образе. Или же наоборот, побывав в местном ресторане и попробовав „Коксовый пирог“, захотел бы узнать, откуда появилось такое необычное название», — пояснили организаторы конкурса.

А как еще, на ваш взгляд, можно назвать блюда, используя при этом наименование процессов, агрегатов, продукции знаменитых заводов, фабрик и комбинатов нашего региона?

Предложенные названия ЦПР отправит рестораторам, а они в свою очередь, разработают блюда, которые и станут основой уральского промышленного меню.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях: название закуски, название первого блюда, название горячего, название десерта, название напитка.

Свои варианты названий блюд и пояснения к ним можно направить по ссылке.