Жителям Челябинской области доступны пять видов льготной ипотеки

Эксперты Контрольно-счетной палаты региона рассказали, как сэкономить на покупке жилья

Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области рассказали, как в нашем регионе можно сэкономить на покупке жилья. Одним из инструментов сокращения расходов является льготная ипотека. В официальном телеграм-канале ведомства перечислили, какие программы действуют в 2023 году и для кого они предназначены.

Льготная ипотека — это кредит на покупку жилья с поддержкой государства по ставке ниже рыночной. Существование такой программы в России дало возможность застройщикам реализовывать крупные строительные проекты, поскольку она существенно стимулирует спрос на новое жилье.

Из оценок экспертов следует, что если бы в 2023 году не продлили программу льготной ипотеки, спрос на жилье мог упасть на −50%.

Кому и за чей счет положена эта программа?

Если заемщик соответствует определенным критериям, он получает кредит в банке под сниженный процент. А разницу между рыночными процентными ставками и льготными банку компенсирует государство.

В текущем году на эту программу планируется потратить из бюджета 260 млрд рублей. Для сравнения: в 2022-м на эти цели было израсходовано 200 млрд рублей бюджетных средств.

Однако льготная ипотека доступна не для всех. Она предназначена для стимулирования развития отдельных направлений строительной отрасли, территорий либо некоторых групп населения.

Ипотека в новостройке

Максимальная сумма займа — 6 млн рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга, для Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей). Первоначальный взнос для получения ипотечного займа составляет 15%. Причем эту ипотеку можно комбинировать с рыночной, если вы решите купить более дорогое жилье.

Семейная ипотека

Имеет много критериев. Она возможна для семей, в которых с 2018 по 2022 год родился ребенок, либо для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Кроме этого, льготная ипотека возможна для семей с ребенком-инвалидом. Под ставку 6% можно взять либо жилье в новостройке, либо земельный участок. За счет этой программы можно рефинансировать полученную ранее ипотеку на более дорогих условиях.

Дальневосточная ипотека

Доступна всем, кому нет 35 лет. Покупать жилье нужно только в дальневосточном регионе. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Но на эти деньги можно взять квартиру как в новостройке, так и во вторичке.

Сельская ипотека

Возможна для любого гражданина, который хочет переехать в сельскую местность с населением не более 30 тысяч человек. Максимальная сумма — 3 млн рублей, кроме Дальнего Востока, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В этих регионах можно найти жилье за 5 млн рублей. Первоначальный взнос — 10%.

Ипотека для айтишников

Положена сотрудникам аккредитованных компаний. Работник IT-компании должен получать после вычета НДФЛ не менее 100 тысяч рублей в небольшом городе, а в миллионнике — от 150 тысяч рублей.

Максимальная сумма кредита составит 9 млн рублей в небольших регионах, и 18 — в миллионниках. Первоначальный взнос — 15%. Купить можно либо первичку, либо дом у юрлица-застройщика.

Льготная ипотека существенно стимулирует спрос на жилье, а следовательно, и влечет рост объемов строительства. В прошлом году Челябинская область перевыполнила планы по вводу жилья на +8,3%. А стройка, как известно, является локомотивом для всех отраслей экономики.