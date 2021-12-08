Жители Южного Урала поменяли предпочтения в соцсетях

TikTok обогнал «Одноклассники» по популярности

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцсетей на Южном Урале, обогнав «Одноклассники». Первое место занимает «ВКонтакте», второе — Instagram. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году. За год совокупный объем информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился.

Доля «ВКонтакте» в Челябинской области составляет 41% от всего потребляемого трафика, который уходит на социальные сети, что на 13% больше общероссийского показателя. У Instagram — 26%, далее с совсем небольшим отставанием следует TikTok с долей 23%. Меньше всего трафика в регионе уходит на Facebook.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok — в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» — ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok — 35%.