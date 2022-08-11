Жители Паркового в Челябинске просят изменить проект строительства новой дороги

Документацию могут отправить на доработку

Двухполосную дорогу планируют построить в 54-м микрорайоне (входит в Парковый) на северо-западе Челябинска. Она пройдет по улице Хариса Юсупова на участке от улицы Скульптора Головницкого до дома № 62 по улице Хариса Юсупова — по границе лесного массива. Жители просят изменить планировку магистрали, чтобы она не была прямо под окнами. Вопрос создания новой дороги обсудили на публичных слушаниях 11 августа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





С инициативой провести обсуждение проекта выступал комитет дорожного хозяйства Челябинска. Он же заказывал разработку документации. Ее подготовила местная проектная организация «Вираж». Создание новой дороги предусмотрено муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске». Улицу Хариса Юсупова планируется сделать магистральной улицей районного значения. На указанный участок выделяют 16,2 тыс. квадратных метров земли.

«Основное назначение магистральной улицы районного значения: транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы районного значения, на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части», — сказано в проектной документации.

Планируемая протяженность дороги — 382 метра. Ширина полосы движения — 3,75 метра, ширина тротуара — 3 метра. Дорогу предполагается сделать в капитальном исполнении из асфальтобетона. Также проектом заложено создание парковки для 31 машины.





Проектная организация «Вираж» посчитала, что в 2021 году по существующей сейчас улице Хариса Юсупова в сутки проезжало 2200 автомобилей. Расчетная интенсивность движения к 2044 году на участке строительства составит 5400 машин ежесуточно.

Во время обсуждения проекта дороги жители ближайших домов выступили с замечаниями.

«Заявление подписали 77 собственников. У нас замечание по дальности улицы от домов. Надо не менее 25 метров, сейчас же — 15 метров. Просим сдвинуть дорогу ближе к лесу без организации тротуара. Также просим исключить вырубку просеки на пути проектируемой дороги», — сообщил на публичных слушаниях представитель ТСЖ.

Также отмечалось, что в том месте отсутствуют хорошие подъезды к некоторым домам для экстренных служб. В итоге проект строительства дороги обсудят отдельно на градостроительной комиссии. Пока что его не утвердили. Весной, когда приступили к разработке документации, комитет дорожного хозяйства сообщал, что если на строительство дороги выделят деньги, то ее начнут делать в 2023 году в несколько этапов.





Добавим, что в конце июля администрация Челябинска распорядилась изъять для муниципальных нужд участок площадью 10,89 тыс. квадратных метров на Краснопольской площадке. Землю переоформляют для строительства автомобильной дороги по улице Хариса Юсупова на участке между улицами Маршала Чуйкова и Бейвеля. Предусмотрено и строительство автодороги по улице Маршала Чуйкова от улицы Александра Шмакова до Краснопольского проспекта. Землю под этот проект тоже изымают.