Жители Челябинской области заплатили в 2021 году налогов на 383 млрд рублей

Объем поступлений вырос в полтора раза

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области подвело итоги поступлений доходов в бюджетную и внебюджетную систему от налогоплательщиков региона в 2021 году. По данным ведомства, в консолидированный бюджет Российской Федерации направлено 383,2 млрд рублей налогов и сборов. По сравнению с 2020 годом это больше в 1,5 раза, или на 132 млрд рублей.

«Платежи федерального бюджета выросли в 1,5 раза, или на 53,9 млрд рублей, и составили 153 млрд рублей. В консолидированный бюджет области перечислено 230,2 млрд рублей с приростом в 1,5 раза, или на 78,1 млрд рублей. Из них в областной бюджет поступило 190 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований — 40,2 млрд рублей, с приростом в 1,6 раза и на 11,1% соответственно», — отметили в пресс-службе УФНС.





Налог на прибыль составил 31,4% всех платежей — 120,5 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем перечислений вырос в 2,5 раза, или на 77,7 млрд рублей. Налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги обеспечил четверть поступлений — 95,9 млрд рублей. Это больше показателя 2020 года в 1,3 раза, или на 24,8 млрд рублей. На 17,1%, или 13 млрд рублей, выросли платежи налога на доходы физических лиц. В 2021 году они составили 89,3 млрд рублей.

Также, по данным УФНС, 145,3 млрд рублей перечислено в виде доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование (+15,6% к уровню 2020 года, или 19,6 млрд рублей). Из этой суммы в Пенсионный фонд РФ поступило 108,3 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование — 26,4 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование — 10,6 млрд рублей.