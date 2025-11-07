Жители Челябинской области вернули в оборот более 4 тонн монет

Общая сумма сданной мелочи составила 5,2 миллиона рублей

Во время осенней всероссийской акции «Монетная неделя» жители Челябинской области принесли в банки 969 тысяч монет. Их общая сумма составила 5,2 миллиона рублей, а общий вес — 4,4 тонны, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

Самыми распространенными оказались монеты номиналом 10 рублей, их сдали 440 тысяч штук. На втором месте — рублевые монеты, которых в оборот вернулось 130 тысяч штук. Также наиболее часто жители региона обменивали монеты номиналом 10 копеек — их сдали 129 тысяч штук. Реже всего на обмен приносили копеечные монеты — 20 тысяч штук.

Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит при поддержке Банка России два раза в год — весной и осенью. Весной южноуральцы принесли в банки 1,1 миллиона монет на сумму 5,3 миллиона рублей.