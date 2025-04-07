Жители Челябинской области в среднем задолжали банкам 390 тысяч рублей

Платежная дисциплина в регионе довольно высока

Жители Челябинской области, по данным на 1 марта 2025 года, в среднем задолжали банкам 390 тысяч рублей. Большинство выплачивают кредиты исправно: всего 3,96% займов имеют просроченную задолженность, сообщают исследователи издания «РИА Новости».

За последний год доля просроченных кредитов в регионе увеличилась на 0,55%. То есть, по данным на 1 марта 2024 года, просроченную задолженность имели 3,41% займов, по данным на 1 марта 2025-го, она возросла до 3,96%. Всего по России доля просрочки варьируется от 1,75% до 20,9%. При этом за год лишь в двух регионах доля просрочки снизилась — это Севастополь и Республика Крым.

Исследователи отмечают, что платежная дисциплина за год снизилась почти во всех российских регионах. Сильнее всего — в республиках Северного Кавказа.