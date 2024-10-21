Жители Челябинской области увеличили объемы строительства жилья на 19%

В рамках ИЖС в регионе возведено 1,1 миллиона квадратных метров

Жители Челябинской области в январе — сентябре 2024 года возвели 1 миллион 127,8 тысячи квадратных метров жилья, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

По динамике ввода жилья населением в регионе лидируют Троицкий (+140,7%), Кизильский (+79,8%), Чесменский (+73,0%), Кунашакский (+58,8%), Еткульский (+55,8%) районы.





При этом фиксируется сокращение ввода объемов индивидуального жилья в Усть-Катаве (−19,6%), а также Кусинском (−37,0%), Нязепетровском (−38,8%), Брединском (−49,2%) районах области. А в Октябрьском районе за 9 месяцев этого года возвели в 1,5 раза меньше жилья, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост строительства жилья способствует развитию инфраструктуры и общественных услуг, таких как дороги, школы и медицинские учреждения», — считают аналитики КСП.