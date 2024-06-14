Жители Челябинской области стали чаще говорить через VoLTE и VoWiFi

В билайне фиксируют рост общей продолжительности разговоров

Erid: 2SDnjdBKFcm

Технологии VoLTE и VoWiFi от билайн, заработавшие в Челябинской области в начале 2023 года, становятся все популярнее у жителей региона. По данным мобильного оператора, количество активных пользователей первого сервиса выросло на четверть год к году, а второго — на 60%. Использовались данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за апрель 2023 — апрель 2024 года.

В компании фиксируют и рост общей продолжительности разговоров в обеих технологиях. Так, через VoLTE только за первые четыре месяца этого года клиенты проговорили более 105 миллионов минут. Что касается VoWiFi, то общее количество проговоренных минут через этот сервис с января по апрель 2024 года составило более 4 миллионов.

Напомним, VoLTE и VoWiFi — это технологии, повышающие качество телефонных разговоров и обеспечивающие быстрое соединение. При этом каждая из них обладает и дополнительным преимуществом.

Так, с помощью VoLTE жители могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка: проверять почту, загружать видео, получать сообщения в мессенджерах или заказывать такси. Кроме того, VoLTE создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее.

В свою очередь, сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, на подземных парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует и увеличению безопасности, так как абоненты смогут связаться с близкими или вызвать специальные службы в случае необходимости.

«Технологии VoLTE и VoWiFi стали доступны нашим клиентам в области около почти 1,5 года назад, и за этот промежуток времени успели стать по-настоящему популярны среди них. Жители активно пользуются их преимуществами, совершая все больше голосовых звонков через эти сервисы. Думаю, что востребованность услуг будет только расти, а мы продолжим внедрять инновационные решения в нашу работу, делая телефонное общение еще удобнее», — комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

Помимо VoLTE и VoWiFi билайн реализует целый ряд инновационных решений, которые дают возможность клиентам оператора оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью».

Качество услуг при этом зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Реклама.

Рекламодатель – ПАО «ВымпелКом», beeline.ru